Vf Group: bilancio del Giro d'Italia e aspettative per il Giro Next Gen

Il team modenese-reggiano Vf Group ha concluso il 108° Giro d’Italia e, alla vigilia del Giro Next Gen, abbiamo fatto un consuntivo con il patron modenese Vincenzo Oliva della Vf Group Costruzioni e Restauri, al suo secondo anno come main sponsor del team più giovane del panorama ciclistico internazionale. Anche se non è arrivata la ciliegina sulla torta ovvero sia la vittoria di tappa, i ragazzi tutti italiani hanno onorato la maglia in un Giro contrassegnato dalle cadute e dal ritiro di alcuni favoriti. "È vero - conferma Oliva - che è mancata la vittoria di tappa, ma posso dire che ci abbiamo provato praticamente in tutte le tappe, inserendoci nelle fughe più importanti, in volata, sulle salite, sullo sterrato i ragazzi. La vittoria del nostro Manuele Tarozzi nella classifica Premio Fuga e la conquista della classifica Red Bul Km con 45 punti di vantaggio sul dominatore del Giro, il messicano Del Toro, hanno un significato importante. Lo stesso Tarozzi si è fermato ai piedi del podio della classifica scalatori. Nove piazzamenti nella top ten confermano che il nostro team è stato tra i più attivi tra le cinque squadre professional presenti. Peccato per le cadute, in particolare quella rovinosa del giovane Martinelli. La vittoria a squadre tra i team nel Giro della Slovenia, per il secondo anno consecutivo, è stata una bella soddisfazione del collettivo di giovani promesse".

Arrivati a metà stagione, cosa si aspetta nella seconda parte? "Domenica parte il Giro Giovani che è certamente una vetrina nella quale i ragazzi possono ambire a un bel successo di tappa, come hanno dimostrato nelle gare internazionali con la vittoria di Filippo Turconi nel Trofeo Piva. Nella scorsa edizione il modenese Luca Paletti ha concluso terzo nell’ultima tappa e 13esimo nella classifica finale: in questa edizione il 21enne figlio d’arte curerà la classifica generale assieme a Matteo Scalco. Il nostro team ha giovani promettenti e speriamo di trovare il nuovo Pellizzari dal vivaio. Ci sono alcune belle gare, tra cui il tricolore a fine mese, e chissà che non arrivi il bis di quello che Zana ha conquistato nel 2022 con la famiglia Reverberi".

Elio Giusti