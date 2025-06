Vf Group brilla al Giro Next Gen: secondo posto nella classifica a squadre

Positiva prova del team Vf Group al Giro Next Gen, secondo nella classifica a squadre al termine della tappa che si è conclusa al Passo del Maniva. Il terzetto delle giovani promesse non ha retto il passo del vincitore dello scorso anno, il belga Vidar, e del campione del mondo Fin, ma si è ben difeso con Filippo Turconi (9°), Matteo Scalco (12°) e Luca Paletti (24°): la Vf, sul podio dei team, è preceduta solo dalla Bora Red Bull. Il terzetto di patron Vincenzo Oliva ha un distacco 5’41“ dalla Red Bull e ha inserito tutti i tre rider nella top five della classifica tricolore. Oggi il Giro farà tappa a Salsomaggiore con una frazione che non dovrebbe cambiare molto la classifica generale, in attesa del tappone di Prato Nevoso di sabato che definirà la classifica finale.

Nell’impegnativo Memorial Maule si è finalmente sbloccato il 18enne modenese Armin Caselli, con il promettente portacolori della Solme Olmo giunto nella top five mentre l’allievo Ganzaroli (S.Felice) è giunto nella top ten in terra veneta. L’allieva Anna Mucciarini, dopo la bella gara su strada domenica in toscana, ha colto due facili vittorie sul velodromo di Fiorenzuola aggiudicandosi velocità ed individuale, ma purtroppo per impegni con la società bresciana (uno stage in altura) non sarà al via dei campionati provinciali su pista in programma domani sera sul velodromo di Cento, dove saranno assegnate le maglie gialloblù sia degli Allievi ed Esordienti maschili e femminili, con favorita la pavullese Stella Ferrari tra le ragazze e, tra i maschi, i rider della Ciclistica Novese. L’organizzazione dei provinciali è curata dal consorzio coordinato dalla Pol.S,Marinese. A Fiorenzuola nel Memorial Pavesi ha colto una doppia piazza d’onore l’esordiente carpigiano Denny Cazzarò.

In Alto Adige, alla Hero Sudtirol Dolomites, si è messo in evidenza il master Loredano Garagnani che si è aggiudicato la categoria M8 al termine dei 86 chilometri con 4000 metri di dislivello in 7h30’55“. Garagnani gareggia per il Vernia Bike Team Savignano sul Panaro, una delle società approdate nella federciclismo Modena del presidente Enzo Varini.

Andrea Giusti