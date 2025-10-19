Pistoiese, pari casalingo (1-1) in rimonta con la Correggese

Pistoia, 19 ottobre 2025 – Mezzo passo falso della Pistoiese al “Marcello Melani”: la squadra di Andreucci ha pareggiato 1-1 contro la Correggese, formazione di metà classifica, nell’ottava giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Un pari in rimonta quello degli arancioni, agguantato meritatamente al cospetto di una coriacea Correggese. Gara dominata per lunghi tratti dai pistoiesi, che restano al secondo posto della graduatoria con 16 punti, a 3 lunghezze dal Lentigione capolista.

Dopo una fase iniziale di studio, la prima vera occasione arriva al 22’: Maldonado si incarica di un calcio di punizione dal limite, la traiettoria è precisa ma la sfera non si abbassa a sufficienza e termina di poco alta sopra la traversa. Al 27’ Campagna intercetta un pallone sulla trequarti e tenta la conclusione: il tiro è preciso e indirizzato nello specchio, ma Mantini blocca con sicurezza. Gli arancioni alzano il ritmo: al 31’ Russo sfonda sulla corsia di sinistra, converge verso il centro, salta un avversario e calcia in porta, trovando la pronta risposta di Mantini che devia in angolo.

Due minuti più tardi, al 33’, sugli sviluppi del corner, Bertolo prova la battuta a rete, ma Giorgini gli nega il gol del vantaggio con un intervento provvidenziale di testa sulla linea di porta. Al 60’ ci prova Alluci dalla distanza, ma il suo destro si alza sopra la traversa. A sbloccare la gara sono gli ospiti al 68’ con Galli. La Pistoiese non si arrende e reagisce: al 76’ Russo ci prova con una conclusione dal limite, ma il pallone termina sul fondo. All’82’, poi, arriva il meritato pareggio: su un perfetto cross di Pellegrino, Kharmoud salta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso infila il pallone all’angolino, battendo Mantini.

Nel forcing finale alla ricerca del sorpasso, la Pistoiese sfiora il secondo gol: ancora Kharmoud protagonista, che prova a replicare il copione del pareggio, cross di Pellegrino e colpo di testa del numero 7, ma questa volta il pallone sfila di poco a lato.

Tabellino

PISTOIESE: Giuliani; Bertolo (dall’83’ Accardi), Gennari, Costa Pisani; Pellegrino, Alluci (dall’81’ Rossi), Maldonado (dal 66’ Biagi), Kharmoud; Campagna (dal 58’ Diallo); Russo, Pinzauti (dal 73’ Alagna).

A disposizione: Arlanch, Polvani, Bastianelli, Cuomo.

Allenatore: Andreucci.

CORREGGESE: Mantini; Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Truzzi, Squarzoni (dal 78’ Puglisi), Galli, Pampaloni, Errichello; Siligardi (dal 70’ Calì), Arrondini (dall’ 83’ Carini).

A disposizione: Narduzzo, Piccolo, Zarrillo, Ognibene, Taparelli, Berni.

Allenatore: Domizzi.

ARBITRO: Adam Collier di Gallarate.

MARCATORI: Galli (al 68’, Kharmoud all’82’.

NOTE: giornata serena. Ammoniti: Ferraresi, Pinzauti, Errichello, Biagi.