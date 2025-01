La Squadra Corse Città di Pisa festeggia e premia i suoi piloti per l'anno appena trascorso

Pisa, 10 gennaio 2025 - E’ tempo di premiazioni e consuntivi per la Squadra Corse Città di Pisa che domenica prossima ha in programma il pranzo sociale oltre che la premiazione dei suoi conduttori e di coloro che sono stati vicino alla variegata attività effettuata nel 2024 presso il ristorante il Peschereccio a Marina di Pisa I dati sono decisamente importanti: ben 132 partecipazioni da parte dei conduttori del sodalizio pisano che ha colto 53 podi con i suoi conduttori oltre che raggiungere in una decina di gare i primi posti della speciale classifica di scuderia.

Ma gli aspetti più significativi sono i titoli che i conduttori del sodalizio pisano hanno guadagnato a partire dal titolo di Coppa Italia alla finale del Rally della Lanterna sia per l’equipaggio composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti su Renault Clio RS 2.0 (nella classe RS 2.0) che per il duo rosa composto da Sabrina Moscardini e Anna Bulfon su Fiat Seicento Sporting nella classe RS 1.15. Invece titolo di zona nella classe Rally 5-R1 per il duo Stefano Mazzotti e Giancarlo Nolfi e per il co-pilota Lorenzo Fratta a fianco di Cocco per la vittoria della classe A7 in X zona.

Risultati decisamente importanti ed interessanti per una realtà come la Squadra Corse Città di Pisa che annovera una settantina di soci di cui quarantadue conduttori a cui va aggiunto l’appuntamento annuale del Corso Co-Piloti ed avvicinamento ai rally che nel 2024 ha avuto ben undici “allievi” che hanno seguito le dodici lezioni tra teoriche e pratiche con dedizione ed attenzione oltre che con profitto. Ben tre hanno “staccato” la Licenza nel 2024 ed hanno iniziato a correre e due lo faranno nel 2025. Una bella soddisfazione per tutta la scuderia che ha lo scopo, già più volte detto e scritto, di trasmettere il sapere, l’esperienza, ma soprattutto la passione confermando, se ce ne fosse bisogno il ruolo di promozione dello sport motoristico, che, è si complicato e difficile, ma altrettanto affascinante.

Altre iniziative hanno distinto l’attività della Squadra Corse Città di Pisa asd: il Rally-Amo evento organizzato con la collaborazione dell’Associazione Eppur si Muove ed il fondamentale apporto del Comune di Pisa ed i suoi assessori che ha portare le macchine nella splendida cornice del Lungarno di Pisa per fare da Taxi a bambini diversamente abili nella veste insolita di co-piloti agli esperti piloti sodalizio pisano. Oltretutto per i partecipanti extra è stata fatta una raccolta di denaro per questa associazione che tanto fa per questi bambini meno fortunati. Altra iniziativa che ha invece “toccato” l’Ospedale del Cuore di Massa è stata quella denominata Rally del Cuore, che ha visto impegnati i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa in veste anche qui di “tassisti” ai pazienti del nosocomio massese sia ricoverati che non nel parcheggio dell’Ospedale oltre che visita in reparto dei conduttori con la donazione di vivaci palloncini blu rossi ai piccoli pazienti presenti.

Infine due manifestazioni statiche ma di grande impatto come la Notte Bianca dello Sport di Pisa dove nella centrale Piazza XX Settembre di Pisa sono state esposte alcune vetture dei piloti della scuderia ed allestito uno stand dove sono stati spiegati sia l’attività sportiva sia gli aspetti tecnici regolamentari, analoga iniziativa si è ripetuta all’Ippodromo di San Rossore durante l’ultima corsa dell’anno 2024 unendo i cavalli vapore ai cavalli protagonisti della stagione ippica pisana Tutto questo frutto del lavoro svolto da tutta la Squadra Corse Città di Pisa asd che è diventato un punto di riferimento degli appassionati del motorsport, dove scambiare idee, dare spazio alla fantasia, sognare in grande per poi ritornare con i piedi per terra, ma magari porre le basi per un futuro più lineare e più vicino ai tempi odierni in un mondo dove i continui cambiamenti hanno bisogno dell’apporto di tutti.

Durante il pranzo sociale saranno premiati tutti conduttori del sodalizio che ha visto prevalere nell’ambito campionato sociale Matteo Fichi che si è distinto nella particolare classifica dei piloti a suon di ottimi risultati con la sua Peugeot 106 Rallye seguito da Gianluca Marchi e Sabrina Moscardini entrambi freschi vincitori della finale di Coppa Italia nelle rispettive classi. Mentre per quanto riguarda la classifica del Campionato Co-piloti è stato Giuseppe Tricoli a prevalere di stretta misura dopo aver effettuato le migliori gare di Campionato Italiano Rally Storici seguito dal poliedrico Lorenzo Fratta invece vero stakanovista con ben ventidue rally disputati, terzo posto per Andrea Calandroni anche lui in evidenza affiancando numerosi piloti. Alla festa della Squadra Corse Città di Pisa saranno presenti anche numerosi ospiti tra i principali protagonisti dei rally nazionali e saranno presentati dai vari conduttori i programmi della stagione 2025 che si preannunciano decisamente interessanti e sfidanti.