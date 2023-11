Affermazione in Europa. Doppio successo per Anna Nerelli al torneo di Dublino

Anna Nerelli fa centro al torneo di tennis di Dublino. La giovane tennista grossetana del Circolo Tennis Grosseto era presente al torneo "Tennis Europe Dublino" dove ha messo a segno una prestigiosa doppietta. La giovane Anna Nerelli ha infatti vinto il tabellone di singolare e quello di doppio femminile in terra irlandese. La giovane allenata dalla Maremma Tennis Academy di Grosseto torna a casa chiudendo la stagione nel migliore dei modi con una bella doppietta: in una settimana in Irlanda al torneo internazionale ha infatti vinto i due tabelloni. Invece l’altra tennista del Circolo Tennis Grosseto, Rachele Saleppico, ha concluso con la finale della rappresentativa Toscana la propria partecipazione al Trofeo Francesca Morini, evento dove si sono sfidate le rappresentative under 12 d’Italia, divise per regioni. Per la Toscana un ottimo secondo posto, con Saleppico presente.