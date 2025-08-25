Al Circolo Tennis Bologna tutto è pronto per il Ctb Emil Banca Gardens Cup. Torneo Itf, il primo settembre al via le qualificazioni. Canossi: "Tra i migliori eventi Futures del mondo»

Torna, dal primo settembre, il torneo Itf che si terrà al Circolo Tennis Bologna e che va sotto il nome di Ctb Emil Banca Gardens Cup. Si tratta di un torneo internazionale maschile del circuito Itf con 15mila dollari di montepremi che punta a replicare il successo della scorsa edizione.

Nel 2024 vinse Gabriele Piraino, numero 2 del seeding, superando al termine di una finale molto combattuta il favorito transalpino Mathys Erhard 7-5, 2-6, 7-5.

Tra i protagonisti anche Carlo Alberto Caniato, classe 2005, quest’anno in evidenza a San Marino e al Foro Italico. Saranno 32 i partecipanti al tabellone principale del singolare: 20 di diritto, grazie al ranking Atp, 8 provenienti dalle qualificazioni e 4 wild card.

Sono sedici, invece, le coppie che comporranno il tabellone del doppio e che proveranno a succedere nell’albo d’oro a Enrico Baldisserri e Noah Perfetti, vincitori lo scorso anno su Leonardo Taddia e Federico Marchetti. Si comincia il primo settembre con le qualificazioni, mentre la finale del singolare è in programma per la prima domenica di settembre.

"Bologna è da sempre culla del grande tennis – spiega il presidente del Ctb Andrea Canossi –. Sui nostri campi hanno giocato atleti del calibro di Adriana e Antonella Serra Zanetti, Flavia Pennetta e Omar Camporese, solo per fare alcuni nomi".

Un pensiero anche sul torneo che scatterà tra poco più di un mese: "Possiamo dire di essere soddisfatti di ospitare nuovamente un evento internazionale, con giovani leve che al Ctb proveranno a prendere il lancio verso le posizioni importanti del panorama tennistico mondiale".

Confermato alla direzione del torneo Alessandro Motti, ex top 100 della classifica Atp di doppio. "Ripartiamo dal successo dello scorso anno, dove abbiamo ottenuto dall’Itf il Tournament Award, che ci certifica tra i migliori tornei Futures del mondo", commenta.

Il Circolo Tennis Bologna non è nuovo ad ospitare il tennis di alto livello: quasi mezzo secolo fa, era il 1976, l’Italia giocò in Coppa Davis proprio al Ctb nel corso del cammino che la portò ad alzare al cielo la storica ’insalatiera’.

Prima ancora era già successo di vedere gli azzurri sugli stessi campi nel 1956 e 1966. Lo stesso accadde anche con le donne, in Federation Cup, nel 2002 (vittoria 4-1 sul Belgio). In attesa delle finali di Davis, in programma dal 18 al 23 novembre all’Unipol Arena, la città torna a essere protagonista.