Al Città dei Mille Rahmani trova Caniato. E Angelini elimina il più forte del trofeo

Continua l’avventura di Kasra Rahmani nel Trofeo TNB Azimut Investimenti, entrato nel vivo sui campi in terra battuta del Tennis Club Città dei Mille. L’iraniano, formatosi all’accademia di Riccardo Piatti a Bordighera, dopo avere superato le qualificazioni ha eliminato al primo turno Gabriele Maria Noce per 6/2, 6/1 e troverà oggi Alberto Caniato, che ha spento sul nascere le ambizioni dell’idolo di casa Samuel Vincent Ruggeri, confermatosi in piena crisi. Ha destato ottima impressione anche l’olandese Mees Rottgering. L’ex numero 1 mondiale junior ha chiuso il 2024 vincendo il Masters di categoria e quest’anno ha vissuto le prime esperienze nel mondo challenger, giocando addirittura nell’Atp500 di Rotterdam (dove è stato battuto da Mattia Bellucci). Nel circolo di via Martinella ha aperto le danze con un 7/5, 6/3 rifilato a Stefano D’Agostino. La sorpresa della giornata è arrivata dalla vittoria di Lorenzo Angelini (6/4, 4/6, 7/5) sul greco Stefanos Sakellaridis, testa di serie n° 1 del tabellone. In casa Italia avanzano anche Giuseppe La Vela, Leonardo Malgaroli, Gianmarco Ferrari, Niccolò Baroni, Giorgio Tabacco e Filippo Speziali, così come l’argentino Juan Pablo Paz (testa di serie n° 7) in rimonta su Gabriele Crivellaro.

S.D.S.