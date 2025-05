Al forza e Costanza. Anche Brancaccio ko. Le italiane eliminate agli Internazionali di Brescia

Dopo due turni non rimane più traccia dell’Italia sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza, dove stanno entrando nella fase calda gli Internazionali d’Italia femminili di Brescia (60 mila euro di montepremi). Nuria Brancaccio (nella foto), unica delle azzurre a superare il primo match (peraltro vinto nel derby su Alessandra Mazzola), è stata superata come da pronostico da Darja Semenstaja, testa di serie numero 1 del tabellone. Ma non è stata una passeggiata per la lettone, sorpresa dalla partenza fulminea della tennista di Torre del Greco, impostasi nel set d’apertura per 2/6, 6/3, 6/1. Purtroppo Brancaccio non è riuscita a tenere lo stesso ritmo nel resto del match, finendo per arrendersi 6/3, 6/1. Semenstaja affronterà nei quarti odierni la ceca Dominika Salvova, che ha eliminato la giapponese Sara Saito per 6/4, 6/3. Dopo undici vittorie consecutive si ferma anche la corsa di Katarina Zavatska: l’ucraina, regina in via Castello nel 2023 e 2024, ha ceduto alla polacca Maja Chwalinska per 4/6, 6/1, 6/0, che incrocerà l’ex top-100 Caty Mc Nally (6/1, 6/2 alla spagnola Angela Fita Boluda), mentre l’austriaca Julia Grabher (7/6, 6/2 all’olandese Anouk Koevermans) attende l’altra giapponese Kyoka Okamura. Infine l’australiana Astra Sharma attende una fra Tatiana Prozorova (Rus) e Kaja Juvan (Slo).

Silvio De Sanctis