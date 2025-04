Al via il Memorial Sandrino Boschetti al Tennis Club Viserba

Scatta oggi il torneo nazionale di terza categoria organizzato dal Tennis Club Viserba. Si tratta del classico ‘Memorial Sandrino Boschetti’, nel ricordo di un grande amico del tennis locale e riminese, che terrà banco fino al 14 maggio. Notevole il dato delle adesioni, ben 97, con una certa qualità al vertice che promette spettacolo più che discreto nelle prossime due settimane abbondanti. I giocatori da battere sono sicuramente i 3.1 Federico Strocchi, Jacopo Liverani, Beniamino Savini (nella foto), Lorenzo Bucaletti, William Di Marco, Pietro Rinaldini, Riccardo Muratori, Enea Carlotti e Federico Edoardo Manfredi. Oltre a Di Marco e Manfredi, sono diversi i portacolori di casa che possono recitare un ruolo di primo piano. A livello di classifica, tra questi sono certamente da citare i 3.2 Pietro Montemaggi, Alessandro Cortesi e Federico Attanasio. Come da prassi, si parte con il tabellone di quarta categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Filippo Quadrelli, Roberto Rinaldi, Alessandro Bernardi, Adriano Amadio, Alessandro Gostoli, Andrea Bonetti, Gianluca Corradini e Marco Bernardini.

Diversi favoriti pronti a battagliare in un torneo con tanti pretendenti alla vittoria finale, con il meteo che non dovrebbe riservare brutte sorprese in queste giornate. Il giudice di gara del ‘Memorial Sandrino Boschetti’ è Antonio Giorgetti, mentre il direttore di gara è Marco Mazza.