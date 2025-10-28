Acquista il giornale
Albinea inarrestabile. Pesante stop per Reggio

di DAMIANO REVERBERI
28 ottobre 2025
Nella Serie A2 maschile, Bocci e compagni travolgono Alghero. Iotti e soci, invece, buscano un perentorio 6-0 ad Arezzo.

Non si ferma la marcia del Circolo Tennis Albinea in Serie A2 maschile. La prima giornata di ritorno, disputata sui campi di via Grandi, vede i padroni di casa travolgere 5-1 il CT Alghero e rimanere in vetta al girone.

Bocci e Bocchi firmano il 2-0 superando in 2 set Fasciano (6-4, 6-3) e Noce (6-0, 6-4), prima che i sardi accorcino le distanze grazie al 7-6, 6-4 del francese Hemery, ex 116 del mondo, sul belga Colson.

La squadra del Ct Albinea (nella foto atleti e tecnici) allunga ancora col 6-2, 6-1 di Carli su Fois, poi nei doppi Carli/Iotti e Motti/Colson conquistano i punti che valgono il pokerissimo finale e mantengono la squadra in vetta in compagnia di Bisenzio, a +3 su Macerata, prossima avversaria.

Stop pesante, invece, per il C.T. Reggio, sconfitto 6-0 ad Arezzo. Già priva di stranieri, la formazione cittadina va sotto 2-0 con i kappao di Iotti (6-4, 6-1 per mano di Gerch) e Sansone (duplice 6-1 da Alberti), prima del ritiro di Guerrieri dopo il primo set nel match con Baldoni.

La sconfitta viene poi certificata dal 6-0, 6-0 di Bartoli con Ciurnelli e dalla duplice sconfitta in doppio. Reggio, a due giornate dalla fine, è penultima a -3 lunghezze proprio dai toscani: una posizione che le farebbe disputare i playout.

Domenica prossima appuntamento casalingo con il Circolo della Stampa Sporting Torino, primo della classe.

