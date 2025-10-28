Albinea inarrestabile. Pesante stop per Reggio

Non si ferma la marcia del Circolo Tennis Albinea in Serie A2 maschile. La prima giornata di ritorno, disputata sui campi di via Grandi, vede i padroni di casa travolgere 5-1 il CT Alghero e rimanere in vetta al girone.

Bocci e Bocchi firmano il 2-0 superando in 2 set Fasciano (6-4, 6-3) e Noce (6-0, 6-4), prima che i sardi accorcino le distanze grazie al 7-6, 6-4 del francese Hemery, ex 116 del mondo, sul belga Colson.

La squadra del Ct Albinea (nella foto atleti e tecnici) allunga ancora col 6-2, 6-1 di Carli su Fois, poi nei doppi Carli/Iotti e Motti/Colson conquistano i punti che valgono il pokerissimo finale e mantengono la squadra in vetta in compagnia di Bisenzio, a +3 su Macerata, prossima avversaria.

Stop pesante, invece, per il C.T. Reggio, sconfitto 6-0 ad Arezzo. Già priva di stranieri, la formazione cittadina va sotto 2-0 con i kappao di Iotti (6-4, 6-1 per mano di Gerch) e Sansone (duplice 6-1 da Alberti), prima del ritiro di Guerrieri dopo il primo set nel match con Baldoni.

La sconfitta viene poi certificata dal 6-0, 6-0 di Bartoli con Ciurnelli e dalla duplice sconfitta in doppio. Reggio, a due giornate dalla fine, è penultima a -3 lunghezze proprio dai toscani: una posizione che le farebbe disputare i playout.

Domenica prossima appuntamento casalingo con il Circolo della Stampa Sporting Torino, primo della classe.