Albinea sposa Casalgrande: "Così cresce il tennis"

Il Circolo Tennis di Albinea, realtà consolidata nel panorama nazionale, ha deciso di stringere un abbinamento con il Circolo Tennis Casalgrande. "L’obiettivo - si legge in una nota - non è un’alleanza gerarchica, ma una collaborazione virtuosa che deve mettere nelle condizioni chi lavora di operare nel massimo delle proprie potenzialità al fine di dare il miglior servizio sia per i giovani atleti che per gli over. La conduzione tecnica sarà affidata al maestro Matteo Bononi coadiuvato dalla bravissima professoressa Francesca Marmiroli. La partnership nasce dalla volontà dei presidenti dei club di costruire un percorso di formazione e scambio lavorando, non solo sul piano organizzativo nella gestione delle attività e nella programmazione degli eventi, ma anche sul piano tecnico con una pianificazione stagionale condivisa, in una strutturazione delle attività comune e incentrata sull’interfaccia tra i tecnici e la condivisione di metodologie di allenamento; inoltre Clinic, stage e organizzazione di attività congiunte saranno occasione di crescita per entrambi gli staff tecnici".

Carlo Gioveni presidente di Albinea: "Siamo felici di mettere la nostra esperienza a disposizione di una realtà più giovane e carica di entusiasmo".

Alessandro Spallanzani presidente di Casalgrande: "Noi stiamo voltando pagina sotto tutti gli aspetti e questa collaborazione è un’occasione straordinaria. Non si tratta solo di ricevere, ma anche di dare ai nostri ragazzi una grande opportunità di crescita".

Foto: Carlo Gioveni, Matteo Bononi, Francesca Marmiroli e Alessandro Spallanzani