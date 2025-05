Alex Molcan trionfa alla Camparini Gioielli Cup di Reggio Emilia

La Camparini Gioielli Cup va ad Alex Molcan. Quasi 500 spettatori hanno assistito a Canali alla bella affermazione dello slovacco, classe 1997, che si è portato a casa il torneo ITF disputato in settimana al Circolo Tennis Reggio Emilia: l’ex 38 della classifica ATP, che sta provando a tornare ad alti livelli dopo un infortunio, ha avuto la meglio in una finale senza storia su un altro atleta dall’illustre passato, l’inglese Kyle Edmund, che nonostante abbia in bacheca una Coppa Davis e all’attivo una semifinale all’Australian Open non è mai riuscito a mettere in difficoltà l’avversario, come dimostra il 6-2, 6-1 finale in poco più di un’ora di gioco.

Il match. Molcan-Edmund, peraltro, si sarebbe dovuto giocare al primo turno, con un sorteggio beffardo per i 2 atleti, ma il ritiro della testa di serie numero 3, Samuel Vincent Ruggeri, ha costretto gli organizzatori a cambiare il tabellone. La finale, come detto, ha avuto un solo protagonista, lo slovacco (che peraltro succede nell’albo d’oro al connazionale Martin Klizan): subito avanti di 2 break nel primo set, Molcan ha poi respinto i tentativi di rimonta di Edmund dominando con un gioco aggressivo e mai banale; analoga sorte nel secondo set, quando il predominio del futuro campione è ancora maggiore: l’inglese prova a risalire la china nel quinto game, ma non c’è nulla da fare e, al primo match point, Molcan può gridare tutta la propria soddisfazione.

Le dichiarazioni. Complimenti al mio avversario, ha meritato la vittoria" spiega Edmund, che riconosce i meriti dell’altro finalista. È stata una bella settimana, sia di tennis che fuori dal campo. A Reggio mi trovo molto bene, spero di poter tornare ancora". Il microfono passa poi al vincitore, giunto al terzo torneo ITF consecutivo vinto: "Ho giocato bene questa settimana, so che la strada per tornare ad alti livelli passa di qui. Davvero grazie agli organizzatori e al direttore del torneo, Alessandro Motti, per la wild card che mi è stata concessa". Il presidente del C.T. Reggio Stefano Benassi e tutto lo staff hanno poi dato appuntamento al prossimo anno, quando il torneo festeggerà la 25esima edizione.

Damiano Reverberi