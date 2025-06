Ampliamento del Centro Tennis di Copparo: 500mila euro per nuovi campi e palestra

Il progetto di ampliamento del Centro sportivo del tennis di Copparo è tra i beneficiari dei contributi previsti dal bando regionale per il miglioramento e la qualificazione del patrimonio sportivo regionale, promosso nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione FSC 2021-2027. L’intervento, progettato da Patrimonio Copparo e candidato dall’amministrazione comunale, si pone a completamento dei lavori di miglioramento sismico del Palazzetto del Tennis, creando un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del mondo della racchetta.

La proposta prevede, infatti, di creare in via dello Sport un campo da padel regolamentare coperto, una nuova palestra coperta e un nuovo campo da tennis scoperto, oltre alla riqualificazione degli edifici esistenti. Un progetto ambizioso, del costo stimato di 980mila euro, per il quale la Regione è pronta a stanziare la somma di 500mila euro. Dunque l’obiettivo è quello di restituire un Centro tennis rinnovato, con l’introduzione anche del padel verso il quale vi è un crescente interesse, e rafforzare così l’offerta sportiva proposta dal Comune.

Un progetto che vuole garantire nuove opportunità a coloro che praticano tennis e padel, guardando anche ai giovani che desiderano avvicinarsi alla disciplina, nella consapevolezza del rilievo che lo sport ha sotto i profili del benessere e della socialità. L’importante finanziamento di 500mila euro si aggiunge, tra l’altro, ai contributi già ottenuti per il miglioramento sismico del palazzetto del tennis.