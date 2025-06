Anna Nerelli trionfa al torneo Itf J30 di Marsa: doppio successo in singolare e doppio

Doppio colpo di Anna Nerelli in Tunisia. La giovane tennista grossetana del Ct s Grosseto ha vinto singolare e doppio al torneo internazionale Itf J30 di Marsa, firmando quindi il suo secondo successo internazionale di quest’anno dopo quello ottenuto in Austria. E’ stata una settimana molto intensa ed impegnativa per la tennista che sta migliorando sempre di più.

La quindicenne, già numero 1141 Itf, dopo aver vinto in doppio insieme a Bendhia (6-1 6-3 su Ayadi e Polat), si è ripetuta in singolare concedendo un solo game a Gamaoun (6-0 6-1), ottenendo così il secondo titolo individuale in carriera dopo quello vinto in Austria a febbraio.

"Settimana dopo settimana con impegno, dedizione, determinazione e grinta che la contraddistinguono – dice Valeria Prosperi, una dei suoi allenatori al Ct Grosseto –, Anna riesce sempre a riconfermarsi e a migliorarsi. Avanti con il lavoro come sempre che la strada è lunga ma questo è un buon inizio".

Nel singolare, partita come testa di serie numero 4, la grossetana ha battuto al primo turno la tunisina Eya Ben Sghaier con un doppio 6-0; nel secondo turno ha steso la tunisina Saba Sahbani 6-2 6-1; nei quarti ha battuto la russa Kristina Overina 6-1 6-0 per poi imporsi in semifinale sulla tunisina Nour Samanoun, testa di serie numero 2, per 6-2 6-3: in finale ha battuto la testa di serie numero 1, la tunisina Melek Gamaoun.