Appuntamento a Codevilla. Tennis Master Summit, all’Oltrepò è “sold out“ con gli allenatori di Sinner, Musetti e Sonego

CODEVILLA (Pv)

Per il Tennis Mastery Summit, workshop che riunisce gli staff dei migliori azzurri delle ultime stagioni, è arrivata la notizia attesa: il “sold out“. Pochi giorni dopo la storica conquista della Coppa Davis da parte degli azzurri, ecco l’evento – organizzato da Performance Lab – che andrà in scena all’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla domenica 3 dicembre, e vedrà coinvolte le eccellenze dell’allenamento tricolore, molte delle quali in panchina la scorsa settimana a Malaga, per supportare il trionfo italiano. Tra i coach, Simone Vagnozzi, Simone Tartarini e Gipo Arbino, rispettivamente a fianco di Jannik Sinner (oggi numero 4 al mondo), Lorenzo Musetti (best ranking al numero 15) e Lorenzo Sonego (primato personale al numero 21). Oltre a Vincenzo Santopadre, per anni sulla panchina di Matteo Berrettini (best ranking di numero 6). Fra i personal trainer, presenti Umberto Ferrara, Roberto Squadrone, Damiano Fiorucci e Davide Cassinello. Inoltre, terrà la sua masterclass Marco Panichi, che da anni cura il fisico del vincitore di 24 Slam (e 7 Atp Finals) Novak Djokovic. Entusiasta Massimiliano Baroglio, responsabile marketing e comunicazione dell’Oltrepò Tennis Academy. “Siamo molto contenti di ospitare questo evento di caratura internazionale. Il tennis italiano sta vivendo un momento magico, per questo avere l’opportunità di ascoltare gli artefici di questo successo rappresenta una chance impagabile. All’appuntamento ci saranno tanti appassionati ma anche tanti insegnanti, per un pubblico trasversale. T.T.