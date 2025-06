Asd Vitt Chiusi Volley: promozione storica in serie B2 nazionale

Una stagione straordinaria per le ragazze della Asd Vitt Chiusi Volley che sono approdate in serie B2 nazionale dopo un campionato da record - 31 vittorie su 32 gare disputate - e dopo aver battuto nella finale play off il forte Ponte Felcino. Un successo storico per il dream team chiusino guidato da Emanuele Pippi. "La mia soddisfazione e quella di tutta la società è grandissima - spiega il presidente Massimiliano Barbanera - perché si tratta della quarta promozione in serie B conquistata dal 2010, da quando ricopro questo prestigioso incarico: la prima volta con i ragazzi che poi sono diventati ‘Emma Villas’ e tre volte con le ragazze, compresa questa".

Grinta, talento e determinazione: queste le caratteristiche delle campionesse che hanno sempre potuto contare su uno staff preparatissimo e una società molto presente. Il gruppo è sostanzialmente rimasto quello degli ultimi anni con l’innesto di alcune giovani promesse, anche ragazze del vivaio di 15, 16 anni che hanno giocato la stagione da titolari. Uomo squadra da tutti i punti di vista è stato mister Pippi che ha conquistato l’ennesima promozione. E adesso ci sono tutte le premesse per disputare una stagione in serie B2 nazionale da protagoniste. "Stiamo già lavorando - dice ancora Barbanera - per una squadra che il prossimo anno possa dire la sua. Quest’anno tra l’altro la Vitt festeggia i suoi 73 anni di attività ininterrotta ed è partita la proposta per assegnarci la Stella d’argento per meriti sportivi, una delle più importanti onoreficenze del Coni. Ringrazio una ad una tutte le ragazze, lo staff tecnico, i dirigenti e tutti quelli, compresi i numerosi sponsor, che ci hanno consentito di raggiungere questo risultato". Alla Asd Vitt Chiusi Volley sono arrivati anche i complimenti ufficiali dell’amministrazione comunale e del sindaco Gianluca Sonnini.

Massimo Montebove