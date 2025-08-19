BEACH TENNIS. Ottimi risultati degli atleti versiliesi ai campionati regionali limitati outdoor a Grosseto

Si sono svolti a Grosseto i campionati regionali limitati outdoor di beach tennis con ottimi risultati degli atleti della Viareggio Versilia Beach Tennis. Successo della coppia Niccolò Tarducci e Alessio Iodice nel doppio maschile terza categoria. Terzo posto per Giuseppe Noto e Alessio Chini. Alessio Iodice conquista un buon secondo posto nel singolo quarta categoria e un terzo nel singolo terza categoria. Terzo gradino nel singolo Open per Davide Baccili e Tommasi D’Andrea. Matteo Lemmetti e Alice Croci non hanno rivali nel doppio misto terza categoria dove vedono posizionarsi al terzo posto Alessio Chini e Martina Salvo. Alessio Iodice e Giulia Pellegrini si piazzano terzi nel doppio misto quarta categoria.

Nel misto Open tutto secondo pronostico dove la portacolori del Bad Player, Matilde Massai assieme a Giacomo Cappuccini dominano la categoria. Seguono nell’ordine Federico Biagi/Giulia Ansani, Tommaso D’Andrea/Alice Manschi e Matteo Lemmetti/Alice Croci.

Per quanto concerne il doppio maschile Open, Matteo Lemmetti e Federico Biagi perdono la finalissima. Nel doppio femminile terza categoria vittoria meritata per Alice Croci e Lucrezia Corsini. Nel femminile Open non hanno rivali il duo Matilde Massai/Gaia Pepi. Sul terzo gradino della classifica generale Lucrezia Corsini/Alice Croci e Giulia Ansani/Alice Manaschi. Giulia Pellegrini/ Giovanna Esposito terze nel doppio femminile quarta categoria.