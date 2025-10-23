Acquista il giornale
Beach tennis promosso in B. Il Buscherini campione d’Italia in serie C. C’è Elena Francesconi, numero 23 del mondo

di SOFIA NARDI
23 ottobre 2025
Lo sport del Tennis - foto di archivio

Il Buscherini Beach Tennis Talent è promossa in Serie B e campione d’Italia a squadre di serie C: un’impresa storica per la polisportiva di via Orceoli, a coronamento di un week end fantastico. La squadra forlivese ha dominato il campionato con prestazioni di alto livello, mostrando grande compattezza, spirito di gruppo e determinazione. Nella fase finale, i ragazzi del Buscherini si sono imposti con autorità conquistando il titolo nazionale. Un successo che ripaga il lavoro quotidiano degli atleti allenati da Niccolò Strano e Riccardo Fantini, e che conferma la crescita costante della scuola Beach Tennis Talent, ormai punto di riferimento del movimento sportivo regionale. ecco la rosa: capitano-giocatore Niccolò Strano, Giulio Brunello, Jacopo Rossi, Marco Fabbri, Gian Marco Cappi, Giorgia Gilardi, Alessia Gulminelli e alla neo acquisto Elena Francesconi attuale numeno 23 della classifica mondiale. Con questa vittoria, la Polisportiva Buscherini entra ufficialmente tra le grandi protagoniste del panorama nazionale.

