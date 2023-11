Beach tennis. Smashers ancora a punteggio pieno

Nella 2ª giornata del 18° campionato provinciale di beach tennis indoor (circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s) a punteggio pieno gli Smashers, team Over the Top a -5. Risultati: H2O-Over the Top 0-5, Smashers-Romagna Uno 5-0, Bagno Vela-Passion Fruits 2-3, Over Forever-Bagno Andreucci 4-1, Mem & Co.-Enterprise (rinviata). Classifica: Smashers 30; Over the Top 25; Bagno Vela 21; Over Forever 15; Enterprise 14*, Romagna Uno 9; H2O, Passion Fruits 7; Bagno Andreucci 5; Mem & Co.* 2. * una gara in meno.