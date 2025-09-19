Bocce. Siligardi vince a Modena ’Mammia Mia’ agli italiani

È Fausto Silingardi ad imporsi a Modena nel Trofeo degli Sponsor, gara regionale individuale di categoria B-C-D andata in scena alla bocciofila La Torre.

L’atleta della Campagnolese si è fatto strada in un tabellone ricco di atleti di valore vincendo il derby degli ottavi di finale contro Gian Luca Cestelli (Mamma Mia) per poi piegare nel turno seguente il ferrarese Gian Luca Trenchi (Centese Baltur); Silingardi si è poi guadagnato l’accesso alla finale grazie al successo sul mantovano Massimo Tessari (Arci Gonzaghese), prima del trionfo nel match decisivo su Guido Della Savia (Quattro Ville).

Oltre a Cestelli, altri tre reggiani hanno chiuso la loro corsa prima di entrare nella Top 8: si tratta di Mario Davoli (CS Tricolore), fermato proprio da Della Savia, oltre a Manuela Angelini e Stefano Carmagnoli, entrambi tesserati per l’RDF Sammartinese. Domani e domenica, invece, si disputeranno a Lainate (Milano) i campionati italiani di categoria B-C: a tenere alta la bandiera della nostra provincia, nella terna, il terzetto della Mamma Mia composto da Massimo Forlani, Gian Luca Agosti e dal già citato Cestelli.