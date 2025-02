Bronzetti torna in campo dopo il netto successo su Halep

Lucia Bronzetti "ritira" Simona Halep. È stata quella contro la verucchiese, l’ultima partita in carriera della ex numero uno del mondo, vincitrice di due slam. L’azzurra si è imposta 6-1, 6-1, un punteggio che non ammette discussioni, al primo turno del torneo di casa per Halep, il Wta 250 di Cluj – Napoca, in Romania. Al ‘Transilvania Open’ si è vista una partita tra un’atleta tonica in piena salute contro un’altra che, nonostante curriculum e talento, era evidentemente agli sgoccioli del suo percorso agonistico. Un match mai realmente in equilibrio, con Bronzetti a strappare subito il servizio ad Halep e, a sua volta, a tenerlo con disinvoltura per tutto il set senza concedere palle break fino al 6-1 conclusivo. Nel secondo, la palla break per la rumena è arrivata subito, ma non è stata concretizzata e così la verucchiese ha avuto modo di sprintare fino a un eloquente 3-0. Precisa e veloce, con colpi sempre molto centrati, Bronzetti è andata via sul velluto senza un attimo di dubbio, senza momenti di calo. Lo stesso game finale, quello che ha sigillato il 6-1, 6-1, è stato vinto a zero senza alcuna titubanza. Per Lucia una partita quasi perfetta, come è evidenziato pure dalle percentuali di punti vinti su prima (74%) e seconda di servizio (67%). Halep ha comunicato il ritiro nell’immediato postpartita. "Il mio corpo non ce la fa più, non riesce più a tornare al livello di prima", ha dichiarato. Oggi Bronzetti scenderà in campo per il match di secondo turno contro la testa di serie numero tre, l’americana Peyton Stearns. Tra le due un solo scontro diretto, risalente ai quarti di Rabat del 2024. In quell’occasione vinse Stearns in tre set: 6-4, 4-6, 7-5.