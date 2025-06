Cahill: “Dopo la finale di Parigi siamo stati in silenzio, Sinner ha tutto per ripartire"

Roma, 18 giugno 2025 – Con il Roland Garros è terminata la stagione sulla terra, che non poteva chiudersi in un modo peggiore per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, ha perso la finale dell'Open di Francia contro Carlos Alcaraz, dopo essere stato a un passo dalla vittoria del trofeo, con tre match point sprecati che hanno permesso allo spagnolo di ribaltare la partita e di alzare al cielo il suo quinto titolo slam. La partita, durata oltre cinque ore, è stata difficilissima da digerire per Jannik Sinner, come spiegato anche dal suo coach Darren Cahill nell'ultima puntata di “Served”, il podcast di Andy Roddick. Queste sono state le sue parole: “Dopo la finale del Roland Garros, Jannik è rimasto seduto in spogliatoio, in silenzio per almeno 15-20 minuti. Noi siamo andati da lui uno per uno e gli abbiamo dato un abbraccio, nessuno ha parlato tanto: era giusto lasciarlo solo con i suoi pensieri. È scesa qualche lacrima ma non solo da parte sua: è stata dura per tutti. Una partita così è difficile da digerire, ma può diventare un punto di svolta”.

Secondo il coach australiano, una delle armi più forti di Sinner è la consapevolezza ed è convinto che lo aiuterà a ripartire già dai prossimi tornei: “È un ragazzo con una grande consapevolezza di sé, con un'etica del lavoro straordinaria. Quella resilienza che lo contraddistingue è stata messa a dura prova dopo la finale di Parigi e sarà molto importante come saprà reagire. Jannik è già ripartito: non ha dimenticato la gara, ma ha già voltato pagina”. Inoltre, Cahill ha parlato anche di alcuni momenti di svolta della carriera di Sinner, in uno dei quali è presente anche Novak Djokovic: “Dopo la sconfitta contro Djokovic a Wimbledon nel 2022, mi sono avvicinato da Nole per chiedergli come gli fosse sembrato Jannik e se avesse notato qualcosa in cui potesse migliorare e lui mi rispose che colpiva bene ma non variava mai: pochissimi slice, discese a rete e cambi di altezza. Appena gli raccontai tutto, l'impatto è stato devastante: da lì è nato un nuovo Sinner”. Cahill ha parlato anche del suo futuro e della scelta di fermarsi al termine dell'anno, dicendo che a Jannik “non farebbe male” cambiare coach, ma, dato che mancano ancora diversi mesi al termine, tutto può ancora succedere e nessuna decisione è definitiva.