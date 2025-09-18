Calcio Serie C. La Pianese al lavoro in vista della trasferta di Pesaro. Biglietti settore ospiti disponibili a quattordici euro

Prosegue in casa Pianese la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio in trasferta contro la Vis Pesaro. Il tecnico bianconero Birindelli, dopo i quattro punti consecutivi raccolti contro Torres e Sambenedettese si attende un’altra prova di maturità da parte dei suoi contro un avversario di valore reduce dal successo per 3-0 sul Livorno dell’ex allenatore amiatino Formisano. La speranza in casa bianconera è quella di recuperare il capitano Simeoni, che contro i marchigiani era out per un problema muscolare ed è stato sostituito dal giovane Tirelli. Per il resto tutto disponibili con i soliti dubbi di formazione riguardanti l’esterno sinistro (tra Coccia e Martey) o il partner di Fabrizi, con Bellini favorito sul canadese Ongaro che sta lavorando per trovare la migliore condizione. Comunicate ieri intanto le modalità di prevedenti dei biglietti per la sfida nelle Marche il cui calcio d’inizio è previsto alle 15 di sabato. I tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati online sul sito di VivaTicket e nei punti vendita autorizzati VivaTicket. Il costo dei tagliandi va dall’intero 14 euro più commissione di servizio, al ridotto che costa 12 (più le commissione. Il ridottissimo è di 1 euro. La tariffa ridotto è destinata agli under 15 (ragazzi da 13 a 15 anni compiuti), agli over 65 (persone che abbiano già compiuto 65 anni) e alle donne. La tariffa ridottissimo è destinata ai bambini da 0 a 12 anni compiuti. I tagliandi saranno acquistabili solo ed esclusivamente nel settore Curva Ospiti ma il giorno della partita non sarà possibile acquistare il biglietto. La vendita sarà attiva fino alle ore 19 di domani. Quella nelle Marche sarà la prima di tre gare ravvicinate molto probanti e difficili sulla carta visto che poi ci sarà il turno infrasettimanale contro la corazzata Arezzo (mercoledì 23) al Comunale alle 18,30 e poi, sabato 27 (alle 17,30) a Perugia.