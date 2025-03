Campionati italiani Senior maschili e femminili. In campo 270 giocatori per 27 "scudetti»

Record di iscritti ai Campionati Italiani senior indoor di Grosseto.

Al "The Village" si sono sfidati oltre 270 giocatori con età compresa fra i 35 e gli 80 anni e sono stati assegnati ben 27 scudetti tricolori tra campionati di singolo e doppio ed il livello è stato davvero altissimo sia al maschile che al femminile. Tutti i vincitori.

Singolare Maschile Over 35, Andrea Viaggi; Singolare Maschile Over 40, Fausto Barili; Singolare Maschile Over 45, Luca Serena; Singolare Maschile Over 50, Gianluca Gatto; Singolare Maschile Over 55, Alessandro Ribani; Singolare Maschile Over 60, Raffaello Putti; Singolare maschile Over 65, Gianni Perfetti; Singolare Maschile Over 70, Carmelo Galati; Singolare Maschile Over 75, Piero Toci; Singolare Maschile Over 80, Piero Galligani; Doppio Maschile Over 50, Pierpaolo Moro e Alessandro Bernardini; Doppio Maschile Over 55, Alessandro Ribani e Nicola Richelmi; Doppio Maschile Over 60, Massimiliano Gatti e Fabrizio Gherardi; Doppio Maschile Over 65, Roberto Mussi e Salvatore La Porta; Doppio Maschile Over 70, Nicola Capocasale e Fabio Roversi; Doppio maschile Over 80, Bruno Orecchio e Claudio Russo; Singolare Femminile Over 50, Michaela Uhnakova; Singolare Femminile Over 60, Elena Scola; Singolare Femminile Over 65, Silvana Zanotti; Singolare Femminile Over 70, Marta Dassù; Singolare Femminile Over 75, Adriana Federici; Doppio Femminile Over 50, Katy Agnelli e Emanuela Falleti; Doppio Femminile Over 70, Giuseppina Tantillo e Marta Dassù; Doppio Misto Over 50, Davide Gregianin e Katy Agnelli; Doppio Misto Over 55, Alessandro Ribani e Paola Menozzi; Doppio Misto Over 60, Fabrizio Broggini e Maria Valente; Doppio Misto Over 70, Giovanni Napione e Meri Amadori.