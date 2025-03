Campionati italiani Under e Over. Lattanzi è "tricolore» con Lanna e Pepi

Grosseto e tutta la Maremma brillano ai Campionati italiani di beach tennis, Under e Over. Su tutti, splende la stella nascente del beach tennis grossetano, Riccardo Lattanzi, under 14, capace di prendersi tre medaglie a Lido di Ostia, conquistando due titoli italiani e un secondo posto. Bene anche Alice Pepi (due titoli italiani) e Eleonora Lanna (due titoli anche per lei) Ma in totale sono comunque 10 le medaglie vinte da giocatori della provincia di Grosseto: cinque primi posti, un secondo posto e quattro terzi posti.

La manifestazione indoor si è svolta a Ostia nella "Dabliu Beach Arena", sotto l’organizzazione della Dm Tour.

Nel singolare maschile under 14 il titolo è andato al grossetano Riccardo Lattanzi, testa di serie numero due del tabellone, che in finale ha avuto la meglio su Lorenzo Facibeni per 9-6. Lo stesso Lattanzi si è poi ripetuto nel doppio misto under 14 in coppia con Eleonora Lanna, battendo in finale 6-3 6-4 il duo formato da Zamboni e Guerra. La terza volta sul podio di Lattanzi, stavolta con un secondo posto, è arrivata nel doppio maschile under 14 in coppia con Nicolò Zamboni: il duo ha dovuto cedere il passo in finale a Zanigni-Facibeni, vittoriosi 6-2 6-1.

Doppio titolo italiano under 14 anche per Eleonora Lanna che, dopo il titolo nel misto con Lattanzi, ha vinto il doppio femminile in coppia con Beatrice Guerra, battendo in finale 6-1 6-3 Camagni-Angeli.

Titolo italiano nell’under 18 per Alice Pepi ed Elena Ciacci, vincitrici nel doppio femminile; terzo posto per la maremmana Lucrezia Corsini, in coppia con Alice Foschi. Sempre nell’under 18, nel doppio misto la stessa Alice Pepi ha vinto il secondo titolo italiano in coppia con Giulio Brunello; terzo posto per il duo maremmano formato da Tommaso Donnini e Elena Ciacci.

Nelle categorie over, terzo posto per Luca Giabbani e Luca Lenzi nel doppio maschile Over 50; terzo posto nell’Over 55 per Roberto Rosichini, insieme a Giuseppe Di Liddo.