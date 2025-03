Campionati Toscani Assoluti. Match Ball: la strada per Roma. Saranno più di 500 i partecipanti

Il Match Ball Firenze organizza dal 6 al 23 marzo il torneo Open di prequalificazioni Bnl d’Italia 2025 a Roma con montepremi di 25.610 euro. Evento di rilevanza nazionale valido come 47esima edizione dei Campionati Toscani Assoluti. Nel maschile tra gli iscritti il numero 1 del ranking prequalificazioni Bnl d’Italia Stefano Baldoni e da seguire il toscano Samuele Pieri, mentre al femminile sono pronte a sfidarsi le prime due giocatrici del ranking Anastasia Grymalska e Cristiana Ferrando. Iscrizioni ancora in corso e siamo già a oltre 500 partecipanti. Ieri la presentazione al circolo di Candeli a Bagno a Ripoli.

"Sarà una vera e propria kermesse nazionale - spiega Leonardo Casamonti, vice presidente del Match Ball-. La tradizione porterà tanti giocatori e allo stesso tempo ci sarà qualità". Importante il parere del dirigente federale Guido Turi che ritiene il Match Ball la collocazione ideale per l’organizzazione. "Il tennis toscano e italiano è in un momento eccezionale - spiega Luigi Brunetti, presidente della Fitp Toscana - e il risultato di questo evento parte dai tornei Tpra dell’attività di base, poi da quelli di quarta categoria effettuati in ogni provincia e adesso gli Open".

Sull’argomento è intervenuto il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti: "Il nostro territorio non rappresenta solo il calcio, ma è un Comune sportivo e il tennis grazie al Match Ball e alla famiglia Casamonti ha un ruolo importante per tutti". Fra i presenti anche l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il delegato allo sport Città Metropolitana Nicola Armentano, l’assessore di Bagno a Ripoli Francesco Conti, il presidente degli Assi Giglio Rosso Marcello Marchioni e la consigliera della Fitp Toscana Raffaella Rebecchi. Parte organizzativa a cura della direttrice Chiara Casamonti e del maestro Paolo Lapini insieme allo staff, con giudice arbitro Alessio Bustone.

Francesco Querusti