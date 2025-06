Carlo Alberto Caniato trionfa al Marfisa Open, primo socio a vincere il trofeo

E’ stato Carlo Alberto Caniato ad aggiudicarsi la finale del “Marfisa Open” da ottomila euro di montepremi. Il classificato 2.2 allievo dell’Accademia del Villa Carpena, da quando è entrato in tabellone nel circolo che lo vede socio fin dai primi passi tennistici, ha fatto percorso netto superando per 6-2, 6-3 nei quarti il 2.4 Enrico Baldisserri, in semifinale per 6-1 6-4 il 2.1 Gianluca Bellezza Quater (testa di serie n.2) ed in finale per 6-4 6-0 il 2.1 Stefano Baldoni (testa di serie n.1.

Il match ha visto Caniato partire determinato fin dai primi game, allungando in poco tempo fino a 3-1. Baldoni però incomincia a prenderci meglio le misure e con grande tenacia e agonismo riesce a non farsi staccare oltre e lotta fino al 5-4 a sfavore, ma nel game che avrebbe dovuto sancire l’aggancio Caniato ha chiuso d’autorità.

Nel secondo set non c’è stata partita, con Baldoni che ha pagato le energie profuse nel primo set e con Caniato che ha mostrato una grande tenuta e una capacità di chiusura da ogni parte del campo.

Un evento che ha fatto registrare un successo senza sbavature, con un pubblico numerosissimo in tutte le sere di torneo ad applaudire gli atleti e le loro giocate, come ha sottolineato soddisfatto il presidente Umberto Caniato, che nel suo discorso ha anche voluto evidenziare con emozione come in quasi cento anni di vita del Club questa sia stata la prima volta in cui un socio abbia alzato il trofeo del vincitore di una competizione cosi importante, e non a caso si tratta di un atleta che fa parte del circuito Atp e che sta sbarcando nel mondo dei professionisti, dopo essersi imposto già all’attenzione generale a Roma, nel doppio.