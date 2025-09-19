Ceriano parte alla grande. Scotti vince il Campaccio

Miglior viatico in vista del campionato di Serie A2 che scatterà il prossimo 5 ottobre contro Casale non potrebbe esserci per il Club Tennis Ceriano che nel torneo di casa festeggia la vittoria di una delle sue ragazze d’oro. Stiamo parlando del successo di Maria Aurelia Scotti nel tabellone femminile del Trofeo Campaccio, lo storico appuntamento “combined“ organizzato dalla società di Ceriano Laghetto. In finale, Scotti ha battuto la prima favorita della vigilia, Karin Conti, dopo un match lottato, chiuso col punteggio di 7-5 6-4. In semifinale la Scotti aveva regolato sempre in due set (faticando nel primo, 7-5, in discesa il secondo, 6-0) Valeria Kravchenko. Insomma, per la Scotti ma anche per tutto l’ambiente una bella boccata d’ottimo in chiave Serie A2 dove saranno tesserate anche la svizzera Ylena In-Albon (n. 276 Wta con un best ranking al n. 110) e l’azzurra Enola Chiesa per provare a far fare il salto di qualità in una stagione in cui cambia la formula con gironcini da quattro squadre in cui la prima classifica accederà ai playoff promozione, la seconda si salva mentre terza e quarta per mantenere la categoria dovranno disputare i playout. Insomma, il margine d’errore è subito ridotto al minimo.

Nel tabellone maschile, il numero uno del seeding Leonardo Nava, dopo aver rischiato in semifinale contro Mirko D’Andrea (6-4 1-6 10/5 il risultato del match), ha ritrovato la brillantezza dei turni precedenti nell’ultimo atto, superando per 6-2 6-3 Fabrizio Cecchi. Anche il vivaio CTC scalpita. Dakota Marin a Casale Monferrato ha raggiunto i quarti di finale nel singolare e le semifinali nel doppio nel campionato under 11 femminile.

Semifinali sempre nel tabellone di coppia anche per Aila Zennaro tra le under 13 a Velletri, dove in singolare ha partecipato anche Penelope Zecca. A livello di squadra la formazione del Ct Ceriano composta da Martina Turconi, Sara Oppo e la stessa Zennaro è andata a un passo dalla qualificazione al tabellone nazionale dei campionati under 14. Nella fase di macroarea nord-ovest disputata al Monviso Sporting Club, dopo il successo nel primo match contro lo Sporting Lesa è arrivato lo stop nella partita decisiva contro il Tc Finale Ligure.