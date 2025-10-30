Ceriano s’arrende a Casale: "Speriamo di salvarci"

Quattro sconfitte in quattro giornate in Serie A2 per il Club Tennis Ceriano che nulla ha potuto sui campi in terra rossa della Canottieri Casale, arrendendosi per 4-0 alla compagine più forte del girone. Il primo singolare ha visto Carola Cavelli opposta ad Angelica Sara: la giovane della Canottieri, classe 2009 ma già classificata 2.3, ha chiuso 6-1 6-1 in 52 minuti. Nel secondo match, Enola Chiesa si è trovata di fronte addirittura Tamara Zidansek, ex semifinalista del Roland Garros e con un passato nelle prime 25. La piemontese del CTC ha lottato, ma non è riuscita a contrastare l’esperienza internazionale dell’avversaria (6-1 6-2). Il terzo singolare ha visto protagonista Rachele Zingale contro Greta Rizzetto, in una sfida tra giocatrici del vivaio. La cerianese ha messo in difficoltà l’avversaria soprattutto nel primo set, arrivando a condurre per 5-2, ma non è riuscita a chiudere i conti e ha subito il contraccolpo psicologico, arrendendosi per 7-5 6-2. Nel doppio, la coppia Chiesa/Scotti ha perso col duo Zidansek/Rizzetto 6-2 6-4. Il prossimo appuntamento sarà domenica a Saronno contro l’Apem Copertino. Un match fondamentale per provare a conquistare i primi punti stagionali e tenere viva la speranza di agganciare il secondo posto, che vale la salvezza diretta. "Il 4-0 è un risultato netto, ma sulla terra battuta facciamo più fatica. Daremo tutto" dice il capitano Silverio Basilico.