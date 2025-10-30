Acquista il giornale
  4. Ceriano s’arrende a Casale: "Speriamo di salvarci"

Tennis, quarta sconfitta in 4 gare: terra rossa indigesta e avversarie troppo forti

di ROBERTO SANVITO
30 ottobre 2025
Quattro sconfitte in quattro giornate in Serie A2 per le ragazze del Club Tennis Ceriano

Quattro sconfitte in quattro giornate in Serie A2 per il Club Tennis Ceriano che nulla ha potuto sui campi in terra rossa della Canottieri Casale, arrendendosi per 4-0 alla compagine più forte del girone. Il primo singolare ha visto Carola Cavelli opposta ad Angelica Sara: la giovane della Canottieri, classe 2009 ma già classificata 2.3, ha chiuso 6-1 6-1 in 52 minuti. Nel secondo match, Enola Chiesa si è trovata di fronte addirittura Tamara Zidansek, ex semifinalista del Roland Garros e con un passato nelle prime 25. La piemontese del CTC ha lottato, ma non è riuscita a contrastare l’esperienza internazionale dell’avversaria (6-1 6-2). Il terzo singolare ha visto protagonista Rachele Zingale contro Greta Rizzetto, in una sfida tra giocatrici del vivaio. La cerianese ha messo in difficoltà l’avversaria soprattutto nel primo set, arrivando a condurre per 5-2, ma non è riuscita a chiudere i conti e ha subito il contraccolpo psicologico, arrendendosi per 7-5 6-2. Nel doppio, la coppia Chiesa/Scotti ha perso col duo Zidansek/Rizzetto 6-2 6-4. Il prossimo appuntamento sarà domenica a Saronno contro l’Apem Copertino. Un match fondamentale per provare a conquistare i primi punti stagionali e tenere viva la speranza di agganciare il secondo posto, che vale la salvezza diretta. "Il 4-0 è un risultato netto, ma sulla terra battuta facciamo più fatica. Daremo tutto" dice il capitano Silverio Basilico.

