Cinque titoli continentali e una medeglia d’argento. ’Europei’ a Creta. Maremmani superstar

La Maremma conquista l’Europa. O meglio, i giovani giocatori di beach tennis maremmani conquistano numerosi titoli europei portando l’Italia a confermarsi al vertice del beach tennis europeo a livello giovanile. La trasferta a Creta è stata una grandissimo successo per la Nazionale italiana junior di beach tennis che in una settimana è andata a segno svariate volte occupando praticamente sempre i gradini più alti del podio. Dall’isola greca infatti gli azzurrini sono tornati con cinque titoli europei e una medaglia d’argento.

Sugli scudi ancora l’enfant prodige di Grosseto, Riccardo Lattanzi, capace di vincere due titoli europei nel doppio maschile e nel doppio misto. Con lui oro anche per Eleonora Lanna, Elena Ciacci ed Alice Pepi. I ragazzi di Michele Folegatti sono stati protagonisti di un torneo ai limiti della perfezione.

Nel doppio misto under 18 la grossetana Alice Pepi, in coppia con Alex Agirelli, ha vinto il titolo europeo battendo in finale una coppia spagnola.

La stessa Pepi, nel doppio femminile under 18, in coppia con l’altra maremmana Elena Ciacci, ha nuovamente vinto l’oro battendo un’altra coppia spagnola.

Nell’under 18 maschile successo per Alex Agirelli (di Cervia) e Giacomo Pollino (di Cervia) contro un duo francese. Nel doppio maschile under 14 il grossetano Riccardo Lattanzi ha vinto l’oro in coppia con Nicolò Zamboni (di Comaccio) contro una coppia francese.

Lo stesso Lattanzi poi insieme alla grossetana Eleonora Lanna ha vinto l’oro anche nel doppio misto under 14 battendo gli altri due italiani Beatrice Guerra e Nicolò Zamboni.

Il cielo di Creta si è quindi tinto d’azzurro ed è un azzurro largamente marchiato Beach Tennis Academy, la scuola di beach tennis che lavora al Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue, e dove tutti questi atleti grossetani si allenano.