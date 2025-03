Circolo Giotto, i campioni. Morandi e Degl’Innocenti

Arriva il primo titolo regionale del 2025 per il Tennis Giotto, nella prima edizione dei Campionati Toscani a Squadre di wheelchair tennis che, ospitati proprio dai campi del circolo aretino e patrocinati dal Comitato Italiano Paralimpico, sono terminati con il successo della formazione casalinga al termine di una giornata all’insegna di sport e inclusione. Il cammino degli atleti del Tennis Giotto è stato caratterizzato dalle positive prestazioni di Lorenzo Degl’Innocenti e Andrea Morandi che hanno superato per 2-0 prima l’Uguccione Team di Firenze e poi il Montesport 1 di Montespertoli, riuscendo così a vivere le emozioni di laurearsi campioni regionali e dando seguito a un percorso di costante sviluppo del movimento che nel 2024 aveva trovato il proprio fulcro nella semifinale ai campionati italiani. La formazione cittadina, guidata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, è stata completata da capitan Roberto Mazzi. Le premiazioni conclusive, alla presenza di Massimo Porciani (presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Toscana) e di Simone Bragoni (fiduciario regionale per il wheelchair tennis), hanno rappresentato un momento di festa per tutti gli atleti e le atlete con riconoscimenti di squadra e individuali offerti dallo sponsor Bc Servizi. E a proposito di successi, fuori dai confini nazionali, ecco quello di Zeno Roveri che ha vinto il doppio al torneo Tennis Europe Under16 in Austria.