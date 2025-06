Circolo Tennis Cervia: la squadra Over 50 alle Final Four del campionato italiano veterani

Anche quest’anno ci sarà una formazione del Circolo Tennis Cervia a difendere i colori del sodalizio adriatico alle Final Four del campionato italiano veterani a squadre. Lo scorso anno la squadra Over 55 si piazzò al secondo posto, battuta soltanto dalla squadra romana del Tc Parioli, che concluse la finale a quattro imbattuta mentre per Cervia ci fu una sola sconfitta, proprio con i laziali.

In questo 2025 a raggiungere la fase finale a quattro, per il Circolo Tennis Cervese, è la squadra Over 50 che dal 13 al 15 giugno sui campi in terra rossa del Tc Marina di Massa, cercherà di fare ancora meglio. La squadra del club cervese, è composta da Paolo Pambianco, Giovanni Farolfi e dall’ex stella del calcio, Stefano Torrisi già a Ravenna ma soprattutto Torino, Bologna, Parma e Atletico Madrid.

Torrisi da sempre è stato appassionato di questo sport, tanto che giovanissimo avrebbe potuto scegliere se essere un talento della racchetta o del pallone: preferì quest’ultimo. Salvo poi, a fine carriera calcistica, tornare al primo amore, con ottimi risultati. In ogni caso buona la classifica della squadra romagnola che può contare su Paolo Pambianco (2.8), direttore tecnico del Ct Cervia, Giovanni Farolfi (3.1), Stefano Torrisi (3.2), Corrado Badalucco (3.3) e Jacopo Zani (3.3).

La formazione adriatica, al suo primo turno ad eliminazione diretta, ha superato a domicilio 2-0 il MatchPoint 2000 Pescara mentre nell’incontro decisivo ha battuto 2-0 il Junior Perugia. Nel primo confronto Stefano Torrisi ha battuto 2-0 (7-5, 6-4) Luca Artisei, nel secondo Giovanni Farolfi ha regolato, ugualmente 2-0 (6-4, 6-4) l’umbro Andrea Lepri, capitano della squadra perugina.

Nella finale in terra toscana, il Ct Cervia si troverà di fronte sicuramente il Country Club Cuneo che ha battuto 2-0 lo Sporting Club Carpi e le vincenti di Tc San Vito-Junior Milano e Chiugiana-Ct Firenze.

