"Città di Fano", ritorna il grande tennis

Torna il grande tennis a Fano, che mancava da dieci anni, con la disputa del Torneo internazionale "Città di Fano" del circuito ITF Futures da 30mila dollari che si svolgerà dall’1 all’8 agosto del prossimo anno. L’annuncio ufficiale è stato dato dal presidente del Circolo tennis Fano Leonardo Prencipe (foto a sinistra con Gino Darderi) che ha sottolineato l’importanza per Fano di questo ritorno al tennis internazionale con un torneo che dà al vincitore 25 punti per la classifica mondiale ATP e la possibilità a tanti giovani di affacciarsi al professionisti.

Dopo aver ricordato che sempre nel prossimo anno il CT Fano celebrerà i 125 anni della sua fondazione, avvenuta nel 1901 ancor prima della nascita della Federazione tennis, "siamo la decima società più anziana in Italia", Leonardo Prencipe, il quale ha rivelato come "anche questo avvenimento crei i presupposti per ammodernare le nostre strutture. Infatti pensiamo di presentare al Comune un progetto di ampliamento e miglioramento del circolo che prevede altri campi da tennis, oltre ai 6 attuali, campi da padel, palestra polivalente, bar e ristorante, negozi e box per fisioterapisti, servizio quest’ultimo irrinunciabile se si vuole restare nel circuito del grande tennis".

Gli ha fatto eco il sindaco di Fano Luca Serfilippi, il quale si è subito detto favorevole "a sostenere l’evento sportivo e lo stesso progetto di ampliamento del circolo", mentre l’assessore allo sport Alberto Santorelli ha parlato dei risvolti che ne possono scaturire. "Siamo un’amministrazione – ha detto Santorelli – che ha rimesso lo sport al centro dell’agenda politica per alimentare quel segmento col turismo e l’economia locale che per noi è fondamentale. Come è fondamentale creare eventi che vedono l’interesse dei più giovani che sono attratti da protagonisti del tennis come il nostro campione Luciano Darderi".

Numero 30 nella classifica mondiale ATP, Luciano Darderi è la stella del Circolo tennis fanese che, come confermato dal padre Gino, avrà al torneo ITF il fratello Vito come protagonista. Torneo che è stato possibile ospitare grazie al promoter ATP e ITF Luca Del Federico che evidenziato il forte richiamo per Fano, tanto che per l’ospitalità è stata subito interessata la cooperativa Alberghi Consorziati. Hanno poi parlato anche il maestro Federico Cinotti, Andrea Bolognesi presidente regionale tennis, Emiliano Guzzo consigliere nazionale Fit e Mauro Porcarelli vicepresidente regionale Coni.

sil.cla.