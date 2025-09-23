Ciurnelli conquista l’Europa. Festa per il Tennis Giotto

AREZZORaffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa ai Campionati Europei Under 18. Il giovane tennista, nato nel 2008, ha indossato l’azzurro della nazionale italiana nella prestigiosa manifestazione internazionale andata in scena nell’austriaca Oberpullendorf dove è riuscito nell’impresa di conquistare il successo nel doppio in coppia con Matteo Gribaldo del Tc Pistoia, raggiungendo così l’impresa di laurearsi campione continentale. Questo risultato configura un traguardo di portata storica per il tennis tricolore e per il Tennis Giotto che, per la prima volta, mette in bacheca un titolo europeo, vedendo Ciurnelli consacrarsi ulteriormente tra le grandi promesse del panorama mondiale. I primi tre turni del tabellone di doppio hanno visto la coppia italiana vivere un cammino impeccabile senza perdere nemmeno un set e guadagnare l’accesso alla semifinale.

In finale con gli spagnoli Xavi Palomar e Sergio Planella Hernandez, i portacolori della nazionale azzurra, guidati dal tecnico federale Federico Malanca, si sono imposti per 7-5 e 6-1 conquistando il titolo. Le soddisfazioni per Ciurnelli ai Campionati Europei Under18 sono arrivate anche dal tabellone individuale in cui ha ben figurato con l’approdo fino agli ottavi dove si è arreso solo di fronte allo sloveno Ziga Sesko. Con il titolo continentale, l’atleta del Tennis Giotto ha raggiunto la quarta vittoria internazionale della stagione.

