Ciurnelli, emozioni europee. Prima chiamata in azzurro

AREZZORaffaele Ciurnelli in campo ai Campionati Europei Under 18 di tennis. L’atleta del Tennis Giotto, classe 2008, è stato convocato dalla nazionale italiana per rappresentare il tricolore nella manifestazione internazionale in svolgimento fino a domenica 21 settembre a Oberpullendorf in Austria. I due tennisti chiamati dal tecnico federale Federico Malanca sono stati Ciurnelli e Matteo Gribaldo del Tc Pistoia che vivranno l’opportunità di confrontarsi con i coetanei di 35 Paesi europei per conquistare i titoli continentali nel singolo e nel doppio. Gli Europei, inseriti nell’ITF World Tennis Tour come evento J300, rappresentano un importante trampolino di lancio per la carriera sportiva dei partecipanti, registrando nell’albo d’oro anche nomi del calibro di Carlos Moyà o Stefanos Tsitsipas.

La convocazione di Ciurnelli è una prestigiosa conferma del livello d’eccellenza raggiunto da questo tennista che aveva già avuto l’opportunità di indossare l’azzurro ai campionati Europei Under 16 a Parma nel 2024 e che, nel 2025, è riuscito a festeggiare la vittoria di alcuni importanti tornei del circuito Itf. L’ultima affermazione è stata nel mese di agosto con il successo al torneo Under 18 di grado J100 nella città belga di Maaseik dove il portacolori del Tennis Giotto aveva dimostrato il proprio stato di forma con un cammino di altissimo livello in cui aveva perso un solo set in cinque incontri disputati.