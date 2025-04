Club Tennis Ceriano debutta in Serie B2 maschile: sfida contro Tc Trento

Il Club Tennis Ceriano si appresta a iniziare la sua avventura nel in Serie B2 maschile. Sorteggiati nel girone 3, i ragazzi capitanati da Eugenio Ferrarini esordiranno venerdì in trasferta contro il Tc Trento e poi saranno di nuovo in campo, questa volta in casa, domenica contro il Villa Carpena di Forlì.

"La prima partita - ha affermato Ferrarini - è sempre delicata perché bisogna trovare gli equilibri di squadra, a maggior ragione quest’anno visto che ci attende subito una trasferta e su campi in terra outdoor, per noi sempre un po’ ostici. Dobbiamo far bene - riflette il capitano - sin da subito, perché il girone ha un livello medio molto alto e ci sarà da lottare fino alla fine".

La squadra di Ceriano nelle ultime stagioni è stata spesso a un passo dal salto di categhoria, ma ogni volta è sfumato. "L’obiettivo è quello di sempre, cioè la promozione in B1 - non si nasconde Eugenio Ferrarini -, mancata davvero per poco nelle ultime tre stagioni. Sono convinto che il senso di appartenenza a questo gruppo da parte dei ragazzi, dallo spagnolo Soriano Barrera ai componenti storici della squadra come Alessio Zanotti e Mattia Rossi, fino agli elementi del vivaio, possa fare la differenza".

Ro.San.