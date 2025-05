Club Tennis Ceriano: seconda vittoria in Serie B2, sfida al vertice con Asv Partschins

Seconda vittoria consecutiva per il Club Tennis Ceriano nella fase a gironi del campionato di Serie B2 maschile che si prepara al meglio per la sfida al vertice del weekend in arrivo. Questa volta la formazione guidata da Eugenio Ferrarini si è imposta sul club di San Colombano al Lambro con un rotondo 6-0: un successo che fa il paio con quello ottenuto il 27 aprile contro il Villa Carpena di Forlì e che permette al team brianzolo di salire a 6 punti nel girone 5 e proseguire nel progetto di promozione nella categoria superiore.

Qualche difficoltà iniziale per gli alfieri del CTC Matej Vocel e Mattia Rossi poi è stata una domenica tutta in discesa. Il primo ha sconfitto in un match punto a punto Emanuele Molina: 6-4 7-6 il risultato finale con il ceco abile a salvare un set point nel secondo parziale, prima di spuntarla al tie-break. Rossi, invece, ha dovuto rimontare l’avversario Francesco Maria Gregori, il quale era scappato avanti di un set prima di cedere per 3-6 6-3 6-4. Più agevoli gli altri due singolari: Alessio Zanotti ha concesso solo tre giochi a Jacopo Giannò (6-3 6-0), mentre Tobia Baragiola ha chiuso 6-0 6-4 contro Filippo Maria Scala.

Avanti per 4-0, il CTC non ha rallentato aggiudicandosi anche i due doppi, con le coppie formate da Zanotti/Rossi e Vocel/Baragiola. "Le prime due partite sono state molto combattute - ha commentato capitan Ferrarini - ma i ragazzi sono stati bravi a giocare bene nei momenti importanti. Negli altri singolari, così come nei doppi, abbiamo confermato il pronostico senza soffrire particolarmente, chiudendo con un’ottima prestazione. Questa vittoria ci mantiene in corsa per giocarci la qualificazione diretta in B1".

Domenica sfida al vertice casalinga contro l’Asv Partschins, team dell’Alto Adige in testa alla classifica con un punto di vantaggio su Ct Ceriano e Villa Carpena. "Contro gli altoatesini sarà dura perché si tratta di un’ottima squadra - ha concluso Ferrarini -, ma arriveremo alla sfida nelle migliori condizioni fisiche e mentali, con l’obiettivo di dare continuità a quanto fatto sin qui".

Buone notizie anche da Cesano Maderno dove la squadra femminile di serie C domina in casa battendo 3-1 Pro Tennis e supera il primo turno dei playoff.