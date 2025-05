Club Tennis Ceriano: terza vittoria consecutiva e primato in Serie B1

Finisse adesso il campionato la squadra maschile del Club Tennis Ceriano sarebbe promossa in Serie B1. Terza vittoria consecutiva e primato per i biancorossi che non si fermano più. Vittoria per 4-2 e sorpasso perfezionato proprio sull’avversaria dell’ultima sfida, l’ASV Partschins di Bolzano. Domenica, i primi a scendere in campo sono stati il ceco Matej Vocel e Mattia Rossi, rispettivamente opposti allo svizzero Ilias Zimmermann e a Patrick Prader. A Vocel è bastata meno di un’ora di gioco per superare il rivale con un facile 6-1 6-2, mentre è stato ben più lottato il match con protagonista il mancino Rossi che si è arreso al terzo dopo un’autentica battaglia. Sugli stessi binari di equilibrio si è mosso anche il match tra Alessio Zanotti e Manuel Plunger: un doppio 7-6 per l’altoatesino che ha sancito il 2-2 e rimandato il verdetto ai doppi. Sì, perché nel frattempo Tobia Baragiola si era già imposto addirittura per 6-0 6-0 contro Jonas Ciechi, in soli 37 minuti. A fare la differenza i doppi, nei quali il Club Tennis Ceriano ha fatto pesare ancora una volta l’affiatamento e la bravura delle coppie Zanotti/Rossi e Vocel/Baragiola. Entrambe si sono imposte in due parziali, rispettivamente contro Prader/Ciechi e Zimmermann/Plunger, siglando il definitivo 4-2.

"I ragazzi sono stati bravissimi, contro un’avversaria solida. Anche questa volta i doppi hanno deciso l’incontro e il nostro spirito di squadra ancora una volta ha fatto la differenza. Siamo in piena corsa per la promozione e nelle prossime due partite daremo il massimo per restare al vertice, continuando a inseguire l’obiettivo promozione".