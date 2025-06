Cogo e Occhiali trascinatori. Il Cus vola verso i nazionali

Eccezionale risultato della formazione Under 16 del Cus Ferrara tennis targato Salvi, che vince lo spareggio regionale per la qualificazione alla fase nazionale di macroarea comprensiva delle regioni Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Protagonisti i ragazzi del 2009 Andrea Cogo e Mattia Occhiali, capaci di ottenere il successo per 2-0 in trasferta sui campi del Tennis club Siro di Bologna, vincendo in entrambi i singolari.

È la quarta qualificazione di questa interessante coppia dall’under 12 ad oggi, con la partecipazione alle fasi di Perugia, Pistoia, Cervia ed alla fase finale di Casale Monferrato nella categoria under 14 dove giunsero sesti assoluti in Italia, accedendo da campioni regionali assoluti.

Il primo punto è giunto da parte di Mattia, in tensione all’inizio della partita perché ancora timoroso per le sue condizioni, con la partita in equilibrio per i primi nove game. Dal 5-4 in avanti per Occhiali, livello alzato e praticamente nessun errore fino alla fine di una partita portata a casa con il punteggio di 64/60.

Nel secondo match, Cogo iniziava subito la battaglia con Cencini fino al 5 a 5 del primo parziale. Alcune giocate spettacolari di Andrea lo portavano alla conquista del primo set per 7/5.

Purtroppo le energie improvvisamente sono venute meno, così da cambiare l’inerzia e portare Cencini a vincere 76 il secondo set e condurre 31 e 40 a 15 il terzo. Quando tutto sembrava perduto incredibilmente, Andrea è riuscito a riemergere con cuore e carattere, ribaltando completamente la partita riuscendo nell’impresa di concludere 6 a 3 con un parziale di cinque game di fila.

Grandissima soddisfazione per l’ottenimento di un risultato che vede il Cus Ferrara tennis giungere per la settima volta, dal 2015 ad oggi, alla fase di Macroarea con la disputa complessiva di diciassette finali regionali.