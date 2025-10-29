Col maestro De Luca e Gruppo Salvi, uno staff molto numeroso. Zeta Club in grande stile. Via all’attività tennistica

È stato presentato in Comune il nuovo progetto sportivo tennistico dello Zeta Club, realizzato in collaborazione con l’Azienda Salvi. All’evento erano presenti alcuni degli atleti agonisti allenati dal tecnico Ferdinando De Luca, l’imprenditore e investitore dello Zeta Club Gianluca Romagnoli insieme ai suoi soci Alberto Albini e Alessandro Lupi, lo sponsor del progetto Marco Salvi, il presidente dell’Asd Doro Marco Cecchin e l’assessore allo Sport Francesco Carità.

L’idea nasce dal maestro De Luca, condivisa e pienamente sostenuta dalla famiglia Salvi, da sempre attenta e sensibile alle dinamiche sportive e sociali della città. Al centro del progetto ci sono i ragazzi del settore agonistico, che da anni seguono “Nando” e il suo staff, con l’inserimento di nuovi allievi fino a raggiungere di un totale di 70 atleti. Filippo Faggioli e Filippo Zattoni saranno i principali referenti per la scuola giovani e per i corsi adulti, mentre Daniel Franchino, Giulio Malaguti, Federico Lambertini, Elena Ravani e Martina Ronconi ruoteranno attorno a tutte le attività di campo. La preparazione atletica della scuola tennis sarà invece affidata a Sebastiano Bellini. Questa squadra sarà parte integrante del progetto che vedrà lo Zeta Club protagonista nel sostenere tutte le iniziative legate al “Gruppo Tennis Salvi” agonistico ed alle tante iniziative anche non agonistiche.

Per il 2026 saranno previste numerose partecipazioni ai campionati a squadre giovanili Under 10, 12, 14 e 16 collegati alla FederTennis, oltre alle tradizionali coppe invernali Palmieri e Quattrocchi di gennaio e ai trofei Bellenghi e Micheli di ottobre. Il programma prevederà vari circuiti di tornei giovanili e amatoriali, oltre a raduni, stage, feste a tema e manifestazioni dedicate ai più piccoli della scuola tennis.

All’interno del nuovo corso Salvi–Zeta Club, grande attenzione sarà riservata anche alla parte amatoriale: con la collaborazione di Enrico Fagioli, il maestro De Luca introdurrà il circuito di sfide denominato “Zeta Cup”, insieme a una serie di tornei interni, alcuni dei quali riconosciuti dalla FederTennis e altri dalla UISP.