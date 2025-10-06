Comincia in salita il cammino del Tc Italia. Arriva il ko dalla multinazionale di Vigevano

Parte in salita il cammino del Tennis Italia di Forte dei Marmi nel campionato nazionale a squadre di serie A1: la formazione guidata dal capitano non giocatore Matteo Marrai è stata sconfitta per 4-2 a Vigevano dai ragazzi del Selva Alta. Nell’economia delle sei sfide – quattro singolari e due doppi – potrebbero avere pesato le assenze di due titolari, Stefano Travaglia e Lorenzo Carboni, impegnati nel tornei internazionali che da qualche anno fanno una concorrenza spietata alla serie A italiana.

"Chi ha giocato – ha detto il direttore tecnico della squadra Sergio Marrai – ha dato il massimo: bravi tutti, visto che a parte Rosol, la squadra era molto giovane, una delle più verdi della storia del Tennis Italia nella massima competizione italiana a squadre".

Il Selva Alta Vigevano è partito con il piede a tavoletta vincendo i primi due singolari: Lorenzo Beraldo ha avuto la meglio sul giovane Giulio Perego al terzo set, 6-4, 3-6 e 6-3 con il ragazzo versiliese che ha lottato con grande determinazione. Daniele Rapagnetta, per 2-0, si è dovuto arrendere a Julian Ocleppo, anche in questo caso dopo due set molto combattuti, 7-5, 6-4. La riscossa dei versiliesi è stata animata dall’esperto Lukas Rosol, vittorioso per 2-1 contro Davide Dadda: 6-3, 6-7, 6-3 il punteggio finale del match. Ma il Selva Alta ha chiuso in vantaggio di due punti i quattro singolari grazie alla vittoria di Marco Trungelliti (6-1, 6-3) su Marco Furlanetto.

Diventavano così decisivi i due doppi: Il Tc Italia ha riacceso le speranze accorciando le distanze grazie al successo della coppia Furlanetto-Perego contro Baldi-Dadda per 2-1 (6-2, 6-7, 10-7) ma nell’ultimo doppio Trungellini e Ocleppo avevano la meglio sulla coppia composta da Rosol e Rapagnetta. 4-2, dunque, e rientro a casa con la consapevolezza di avere dato il massimo e di avere sfiorato il pareggio. Capita.

Domenica prossima è previsto l’atteso debutto casalingo sui campi di via dell’Acqua a Forte dei Marmi: i ragazzi di Matteo Marrai se la vedranno contro il Tc Zavaglia di Ravenna che nella giornata inaugurale ha sconfitto per 4-2 il Tc Comunali di Vicenza: fra i versiliesi mancherà sicuramente Rosol e il suo posto verrà preso da André Martin. La sfida contro il Tc Zavaglia è un inedito per la serie A dei versiliesi che da 14 anni consecutivamente militano in questa categoria.

red.viar.