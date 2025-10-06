Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Tennis
  4. Comincia in salita il cammino del Tc Italia. Arriva il ko dalla multinazionale di Vigevano

Comincia in salita il cammino del Tc Italia. Arriva il ko dalla multinazionale di Vigevano

Tennis serie A1 La squadra di Matteo Marrai sconfitta 4-2. Domenica prossima il debutto in casa contro il Tc Zavaglia di Ravenna

di MICHELE NARDINI
6 ottobre 2025
Lukas Rosol è un punto di forza del Tc Italia, ma domenica prossima sarà assente

Lukas Rosol è un punto di forza del Tc Italia, ma domenica prossima sarà assente

XWhatsAppPrint

Parte in salita il cammino del Tennis Italia di Forte dei Marmi nel campionato nazionale a squadre di serie A1: la formazione guidata dal capitano non giocatore Matteo Marrai è stata sconfitta per 4-2 a Vigevano dai ragazzi del Selva Alta. Nell’economia delle sei sfide – quattro singolari e due doppi – potrebbero avere pesato le assenze di due titolari, Stefano Travaglia e Lorenzo Carboni, impegnati nel tornei internazionali che da qualche anno fanno una concorrenza spietata alla serie A italiana.

"Chi ha giocato – ha detto il direttore tecnico della squadra Sergio Marrai – ha dato il massimo: bravi tutti, visto che a parte Rosol, la squadra era molto giovane, una delle più verdi della storia del Tennis Italia nella massima competizione italiana a squadre".

Il Selva Alta Vigevano è partito con il piede a tavoletta vincendo i primi due singolari: Lorenzo Beraldo ha avuto la meglio sul giovane Giulio Perego al terzo set, 6-4, 3-6 e 6-3 con il ragazzo versiliese che ha lottato con grande determinazione. Daniele Rapagnetta, per 2-0, si è dovuto arrendere a Julian Ocleppo, anche in questo caso dopo due set molto combattuti, 7-5, 6-4. La riscossa dei versiliesi è stata animata dall’esperto Lukas Rosol, vittorioso per 2-1 contro Davide Dadda: 6-3, 6-7, 6-3 il punteggio finale del match. Ma il Selva Alta ha chiuso in vantaggio di due punti i quattro singolari grazie alla vittoria di Marco Trungelliti (6-1, 6-3) su Marco Furlanetto.

Diventavano così decisivi i due doppi: Il Tc Italia ha riacceso le speranze accorciando le distanze grazie al successo della coppia Furlanetto-Perego contro Baldi-Dadda per 2-1 (6-2, 6-7, 10-7) ma nell’ultimo doppio Trungellini e Ocleppo avevano la meglio sulla coppia composta da Rosol e Rapagnetta. 4-2, dunque, e rientro a casa con la consapevolezza di avere dato il massimo e di avere sfiorato il pareggio. Capita.

Domenica prossima è previsto l’atteso debutto casalingo sui campi di via dell’Acqua a Forte dei Marmi: i ragazzi di Matteo Marrai se la vedranno contro il Tc Zavaglia di Ravenna che nella giornata inaugurale ha sconfitto per 4-2 il Tc Comunali di Vicenza: fra i versiliesi mancherà sicuramente Rosol e il suo posto verrà preso da André Martin. La sfida contro il Tc Zavaglia è un inedito per la serie A dei versiliesi che da 14 anni consecutivamente militano in questa categoria.

red.viar.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su