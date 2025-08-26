Como lake challenger. Caniato domina. In riva al lago. Quattro azzurri in tabellone

Carlo Alberto Caniato è il primo protagonista italiano a mettersi evidenza nel "Como Lake Challenger" che è scattato sui campi in terra battuta dl Tennis Club Viola Olmo. Il diciannovenne ferrarese ha superato il primo turno nel tabellone principale estromettendo la testa di serie numero 6, l’argentino Santiago Rodriguez Taverna (n°207 del mondo) per 4/6, 6/3, 6/1. Questo lungagnone di 192 centimetri, nato a Ferrara e trasferitosi da 4 al Circolo tennis Vuilla Carpena di Forlì insieme ad Casadei e Urbinati che lo allenano, possiede servizio e colpi di prima fascia.

Dopo avere cominciato il 2025 al numero 800 Atp, si trova a ridosso della top-450 grazie ai risultati estivi sul circuito ITF (finale a Cattolica, vittoria a Bacau), questo ottenuto in riva al lago è il suo secondo match vinto a livello di challenger dopo quello ottenuto a Cordenons qualche settimana fa. Gli fanno compagnia al secondo turno lo slovacco Martin (6/4, 6/3 al romeno Jianu), il peruviano Bueno (3/6, 6/3, 6/4 all’argentino Acosta), il croato Ajdukovic (6/1, 7/6 al russo Gakhov) e l’altro sudamericano Torres (4/6, 6/3, 6/3 allo spagnolo Tiffon. Le qualificazioni, nel frattempo, hanno promosso ben 4 italiani: Compagnucci, Brancaccio, Fonio e Gabriele Pennaforti. Oggi si completano gli incontri di primo turno con l’entrata in scena di Cecchinato, Travaglia, Arnaboldi, Carboni, Berrettini e Bondioli.

Silvio De Sanctis