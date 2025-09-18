Coppa Davis, Bologna porta fortuna. Show ed emozioni sul Crescentone

Si è presentata con il consueto splendore, raggiante e colorata. Bologna, c’era lei ieri a fare da madrina al sorteggio della Final Eight della Coppa Davis, che farà tappa in città dal 18 al 23 novembre in Fiera, là dove gli azzurri di Volandri cominceranno il rettilineo finale per calare il tris, a partire dal quarto contro l’Austria il 19, dopo i due successi di fila a Malaga nel 2023 e nel 2024. Festeggiare in casa avrebbe un sapore più speciale. Tutti gli occhi del mondo puntati su Piazza Maggiore, tutti quelli a casa, da Berlino a Buenos Aires, più quelli di centinaia di presenti, ad attorniare l’Insalatiera, in bella mostra, immortalata con video e selfie dagli appassionati, ma anche da turisti e curiosi, di passaggio per le vie del centro, stretti assieme tra le braccia di Palazzo d’Accursio, quello del Re Enzo, il Nettuno e della Basilica di San Petronio.

"Portare a Bologna le finali della Coppa Davis ci rende felici e contenti – dice il presidente della Fitp Angelo Binaghi –. Siamo e saremo qui anche per il modo con cui tutta la comunità di questa città ci ha accolto negli scorsi anni, durante il girone eliminatorio".

E non poteva esserci sfondo migliore per un momento così importante, che a prescindere sarà storia. Una storia che il tennis italiano si augura di imboccare dalla parte giusta, anche per cavalcare un momento di popolarità massima e senza eguali negli ultimi anni. "Il 21 settembre 2003 è un giorno che la Federazione non potrà mai dimenticare, avevamo perso 5-0 con lo Zimbabwe e siamo retrocessi in serie C. Se in quel preciso momento qualcuno di voi ci avesse detto che avremmo avuto l’onore e l’emozione di vincere la Coppa Davis per due anni di fila, e che il terzo anno avremmo difeso questa vittoria in Italia, in una bellissima città come Bologna, ci saremmo messi a ridere. Credo che la parabola della Davis sia quella che più rappresenta il nostro piccolo miracolo sportivo".

Accanto a Binaghi, immancabile la presenza del direttore delle Davis Cup Finals Feliciano Lopez, con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che nel novembre di un anno fa ha dato il sì definitivo per Bologna.

"L’auspicio è quello di poter gioire in casa nostra – spiega –. Il mio sì? L’ho pronunciato tra entusiasmo e irresponsabilità. Quando c’è un’opportunità mi viene spontaneo dire sì, perché penso positivo e credo si debbano sempre coltivare le ambizioni".

Ora due mesi di attesa, anche per scoprire se Sinner farà parte della spedizione azzurra, così come Musetti e Alcaraz. "E’ ancora pesto per dirlo – aggiunge Binaghi –, Jannik ha già dimostrato tutto, anche di essere attaccato alla maglia azzurra. E questo vale anche per Musetti, che mi auguro di vedere alle Finals, idem per Alcaraz. Ma la presenza di tutti e tre, non dipenderà solo dalla loro volontà, ma anche da ciò che succederà nelle settimane precedenti".

Poi, le palline hanno preso a roteare nell’Insalatiera, regalando all’Italia un sorteggio benevolo ai quarti, contro l’Austria, e un’ipotetica semifinale contro la vincente di Belgio-Francia. La temutissima Spagna? Semmai in finale. Ma Bologna, il suo, per ora lo ha fatto: adesso tocca agli azzurri.