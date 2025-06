Coppa Davis: San Marino sconfitto da Andorra nel Gruppo 4

Niente da fare per la nazionale sammarinese nella prima giornata di gare del Gruppo 4, zona Europa, di Coppa Davis. Nel concentramento di due gironi che si sta disputando in Albania, i biancazzurri hanno perso con Andorra e decisivo è stato il doppio, con la coppia Cervos Noguer-Gelabert a imporsi 6-4, 6-1 su Marco De Rossi e Filippo Tommesani. Curiosamente, proprio un anno fa, era stato ancora 2-1, ma per San Marino nella stessa sfida valida sempre per il Gruppo 4.

Nel primo incontro della giornata di ieri, Andorra in vantaggio grazie al netto 6-3, 6-1 di Eric Cervos Noguer sul giovane Mattia Muraccini (18 anni domenica). Poi la riscossa firmata da un veterano della Davis del Titano, Marco De Rossi, con la partita che è finita al terzo ma in discreta discesa su Damien Gelabert: 6-2, 3-6, 6-0.

La squadra di capitan Pellandra affronterà l’Azerbaijan nel secondo e ultimo appuntamento del girone A, che è a tre squadre. Nel gruppo B, netto 3-0 del Kosovo sull’Albania, che ha conquistato 11 giochi in 6 set, e vittoria per 2-1 del Liechtenstein sull’Islanda (decisivo il doppio). Le prime due di ogni girone si sfideranno in semifinali incrociate. In palio due posti per la promozione.