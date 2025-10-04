Ct Firenze giovanile. Le Under 14 sul podio dei campionati italiani

Le splendide ragazze Under 14 del Ct Firenze si sono classificate al terzo posto nei campionati italiani a squadre. Da ricordare che le Under 14 del Ct Firenze avevano vinto il titolo regionale e poi superato il turno nella macroarea disputata al Ct Foligno. Il concentramento Final Eight che ha assegnato il titolo di campione d’Italia si è svolto al Tc Lombardo a Milano. Le ragazze biancorosse sono state fra le protagoniste e hanno perso in semifinale dalla formazione di Lucca che ha poi vinto il Tricolore. Secondo posto per il Park Genova, terzo il Ct Firenze che batte l’Eur Roma.

Una bella manifestazione con in campo tante promesse. Under 14 femminile del Ct Firenze, le giocatrici: Eleonora Mauro, Francesca Berretti, Melissa Novac. Capitano Gaddo Guidotti, ds Sara Mazzetti (nella foto), presidente Carlo Pennisi. Non sono invece riuscite a qualificarsi per le finali nazionali le Under 16, eliminate nel concentramento macroarea a Grosseto. Rimane comunque positivo il loro cammino.

F. Que.