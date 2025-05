Ct Firenze in corsa per i play off nel campionato di serie B1 femminile

Entra nel vivo il campionato di serie B1 femminile dove la formazione del Ct Firenze è in piena corsa per conquistare i play off in un girone molto equilibrato. Nella quarta giornata il team capitanato da Riccardo Balzanti ha pareggiato 2-2 con lo Junior Milano in terra lombarda. Mariia Lazarenko (Junior Mi) supera Ester Ivaldo 6-4 6-1, poi il pareggio di Matilde Gori (Ct Firenze) che supera 6-1 6-1 Valentina Lia. La squadra milanese si porta sul 2-1 grazie all’affermazione di Francesca Falleni su Lisa Piccinetti per 6-1 6-1. Infine il doppio biancorosso fiorentino, composto da Gori e Ivaldo, conquista il 2-2 finale superando 6-1 6-4 la coppia composta da Lia e Falleni.

Questo pareggio porta la formazione del Ct Firenze a 4 punti dopo il turno di riposo, la vittoria in casa contro il Tc Rungg Sudtirol per 4-0 e la sconfitta con Canottieri Casale per 3-1. La classifica vede Canottieri Casale e Park Genova a 7 punti, Torres 5, Ct Firenze 4, Tc Rungg, Salento Ta e Junior Tennis Milano a 3.

Oggi il team del Ct Firenze giocherà in viale del Visarno alle Cascine (inizio ore 10 con ingresso libero) una sfida casalinga decisiva contro Torres che ha un punto in più. Successivamente Firenze è atteso da due trasferte: domenica 1 giugno col Park Genova e ultima giornata domenica 8 giugno ad Arnesano contro il Salento Tennis Academy.

"Le ragazze stanno facendo un ottimo campionato e il pareggio a Milano è stato importante - spiega la direttrice sportiva del Ct Firenze, Sara Mazzetti -. Oggi giocheremo una sfida decisiva contro la Torres che può contare su una straniera forte come la Bojica, Francesca Dell’Edera e Carolina Cicu. Tra l’altro sempre oggi la nostra squadra maschile di serie C gioca l’andata play off per il passaggio al tabellone nazionale contro la Libertas Sport a Livorno, con il ritorno in casa domenica 1 giugno".

Francesco Querusti