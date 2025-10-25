Ct Spezia promosso in C

Tempo di soddisfazioni e di... promozioni al Circolo Tennis Spezia. Irene Bogo, 17enne campionessa regionale ligure Under 18, trascina alla promozione dalla Serie D alla C la prima squadra femminile. Con lei, anche Aurora Fornoni, Elena Tunesi e Giada Iacchetta, sotto la guida tecnica di Niccolò Sanna. "Si sta chiudendo un anno molto impegnativo che però valeva la pena di affrontare, fra tornei vinti come l’ Audi a Lerici e il titolo regionale di categoria che stavolta a Genova ho centrato, nonché quel passaggio alla classe 2.6 che, a fine anno, dovrebbe peraltro diventare 2.5. Ma non scordiamoci la promozione dalla Serie D1 alla C". Nel frattempo passa dalla D3 alla D2, dove dunque il Ct Spezia avrà due squadre, pure il team di San Venerio capitanato da Serena Bertoli e composto anche da Tea Esposito, Alessandra Margiotta e Sarah Bratcher, quest’ultima texana di Houston da tanto tempo dalle nostre parti. "Un risultato fatto di amicizia e sana competizione – afferma Bratcher – che ci rende molto orgogliosi".

Marco Magi