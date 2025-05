Cus Ferrara Tennis: Successi nel Campionato Regionale U16 e U12

Il Cus Ferrara tennis targato Salvi avanza con due formazioni nel tabellone del campionato U16 maschile a squadre regionale ed una nell’under 12 femminile. In settimana i ragazzi capitanati e allenati da Ferdinando De Luca, hanno sconfitto il Tc Cento e il Ct Viserba in entrambe le partite con il medesimo risultato di 2-0. Andrea Cogo e Mattia Occhiali, esenti dalle prime due fasi a gironi, hanno esordito in casa con Cento, vincendo la partita agevolmente contro Emanuele Cassani e Daniele Storaci in entrambi i singolari disputati. Attenzione adesso agli ottavi di finale contro lo Zavaglia di Ravenna, per incontrare poi la vincente tra Albinea e Sassuolo B. La seconda formazione del Cus, dopo la vittoria del proprio girone, ha giocato in tabellone contro Viserba, schierando Andrea Picariello e Tommaso Caniato. Singolari vinti da Andrea per 61/61 contro il classificato 3.2 Federico Attanasio e da Tommaso 62/63 contro il 3.3 Jacopo Canini. Successo che ha permesso di arrivare alla sfida con il Tc Riccione per l’accesso ai quarti di finale contro la vincente dell’incontro tra Sassuolo A e Sporting Parma.

L’under 12 femminile composta da Ada Bianconi e Sara Gavagna, vincendo il proprio girone, avrà il difficile compito di affrontare il Tc Modena.