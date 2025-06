Cus Ferrara Tennis Under 16 raggiunge le semifinali regionali

Il Cus Ferrara tennis targato Salvi centra la qualificazione alle semifinali del campionato regionale Under 16 maschile con la squadra A, dopo aver portato ai quarti entrambe le formazioni iscritte. Giornata lunghissima quella vissuta in casa dello Sporting club Sassuolo, con le formazioni A e B dei due club a scontrarsi tra loro, a conferma del loro valore; non è cosa da poco arrivare tra le prime otto società dell’Emilia Romagna con due squadre. La squadra A il tecnico Ferdinando De Luca deve rinunciare al classificato 2.8 Mattia Occhiali infortunato schierando in sostituzione Federico Rubiero, che nonostante abbia giocato una buona partita, non è riuscito ad evitare la sconfitta per 75/63 contro Matteo Bonettini. A ristabilire la parità per ci ha pensato Andrea Cogo, con il successo per 62/62 sul portacolori dello Sporting Fredrick Cortesi. Nel doppio decisivo con in palio la semifinale, De Luca si è affidato alla grande esperienza e solidità di Cogo con a fianco Aaron Banzi. Ne è uscita una partita molto combattuta, dove il livello di gioco dei cussini si è alzato notevolmente per contrastare la forza della coppia Cortesi/Ballarini. Primo parziale di 64 in favore di Aaron e Andrea, con una leggera flessione ad inizio secondo set, che li porta sotto 41. Da quel momento, con diverse giocate spettacolari, la coppia Banzi/Cogo non ha sbagliato una scelta, ribaltando il punteggio chiudendo 64/64.

Adesso la semifinale contro la corazzata del Tc Massalombarda con la certezza di potersi giocare il 21 giugno prossimo almeno due possibilità di accesso alla fase di macroarea nazionale riservata alle prime tre squadre classificate.

La formazione del Cus B invece non è riuscita ad opporre resistenza ai fortissimi ragazzi del Sassuolo A, capaci di schierare in rosa Carlo Paci attuale campione italiano dei 2009, Alberto Nicolini classificato 2.7 e Alessandro Ferrari 2.8. Andrea Picariello e Tommaso Caniato, entrambi 2010 ed al primo anno nella categoria, sono usciti sconfitti facilmente in due set nei singolari disputati rispettivamente contro Paci e Ferrari.