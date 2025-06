Cus Ferrara trionfa nei playout serie D2: vittoria sui campi del Tennis club Sant’Agostino

Il Cus Ferrara targato Salvi ottiene una preziosa vittoria nella gara di fine stagione riguardante i playout della serie D2. La formazione cussina, tutta composta eccezionalmente da ragazzi nati nel 2010, è riuscita ad imporsi in trasferta per 3-1 sui campi del Tennis club Sant’Agostino. Capitanati nell’occasione dal tecnico del Cus Ferrara Ferdinando De Luca e Alessandro Trevisani, i protagonisti sono stati Tommaso Caniato, Geremia Hanau, Giovanni e Lorenzo Neri ed infine Andrea Picariello, tutti con classifiche nazionali di 3.3 e 3.2, catapultati in un campionato composto prevalentemente da giocatori adulti. Nell’unico campo messo a disposizione, Caniato in giornata negativa è uscito sconfitto nella prima partita contro il veterano Mundadori. A ristabilire la parità ci ha pensato Picariello vincente 76/64 contro Vandelli, in una partita giocata molto bene dal giovane cussino. Il definitivo punto della vittoria è arrivato da Giovanni Neri, che non ha avuto problemi nell’imporsi 62/61 su Bianchi.